América y Bucaramanga, por el segundo boleto colombiano en la Copa Sudamericana

América y Bucaramanga, batalla imperdible en el Pascual Guerrero

Así como no había futuro para Nacional o Millonarios, tampoco lo será por los lados de América o Bucaramanga. La Copa Sudamericana baja el telón de la primera fase en aras de conocer a los inquilinos de cada país en fase de grupos. Solamente faltarían los eliminados de la tercera instancia de Libertadores, que igual tendrían el derecho a seguir vivos en la senda continental.

La presión recae sobre ‘Escarlatas’ y ‘Leopardos’ en un repleto Pascual Guerrero, este jueves a las 7:30 de la noche. Solo faltaban pocas boletas por vender de cara al partido, pero todo indica que habrá plaza llena y totalmente roja. Ilusionados por el presente y el alto nivel de sus jugadores en ataque, el América aspira a respetar la localía y romper a un oponente más que competitivo, el cual tiene todos los motivos para ilusionarse con dar el golpe de opinión.

América de Cali, presionado para acceder a la fase de grupos

América todavía tiene cierta deuda pendiente en juegos de peso. Salvo Santa Fe, en casa, el cuadro dirigido por David González no logró marcar diferencias en duelos pesados, o por lo menos así lo ha sido en el inicio de año. Ya con el antioqueño desde la raya, a diferencia del semestre anterior, la vara se crece por cuenta del buen mercado de pases orquestado por el club.

Sin la presencia todavía de Tomás Ángel, recién llegado tras su paso en la MLS, González ya tiene su nómina lista y sabe la presión que representa disputar el juego ‘mata mata’ contra Bucaramanga. “Es el partido más importante hasta ahora. El grupo trabaja mejor bajo presión y entiende la magnitud de lo que se está jugando“, apuntó el timonel de América en la conferencia de prensa, previa a la cita futbolera.

El cuadro caleño tuvo una jornada redondita en Liga el pasado fin de semana. Visitó a Alianza en Valledupar y le despachó con un 0-3 sin ninguna complicación. Yeison Guzmán mostró su mejor cara, además de Daniel Valencia como la principal carta en la zona ofensiva.

Bucaramanga quiere extender su vigencia internacional

Del otro lado, no es nada malo el presente de los ‘Leopardos’. Tras atravesar una incómoda racha sin anotar, la escuadra de Leonel Álvarez cuadró caja en su visita al Medellín. Fue superado en el cierre del cotejo, pero rescató un triunfo de 1-2 gracias a doce atajadas de Aldaír Quintana, hasta ahora el mejor futbolista del plantel.

La gran novedad es el retorno al once de Fabián Sambueza, quien va cumpliendo una sanción en Liga por agresión verbal a un árbitro. “Será un partido complejo y difícil para los dos. No nos vamos a ahorrar absolutamente nada para que los muchachos le regalen un gran resultado a la hinchada”, aseveró el técnico en rueda de prensa.

Los juegos entre América y Bucaramanga en el Pascual Guerrero

Este es el historial de los últimos partidos en el recinto caleño:

16.09.2025 | América de Cali 0-0 Bucaramanga | Liga BetPlay 2025-II.

03.09.2025 | América de Cali 2-0 Bucaramanga | Copa BetPlay 2025 (octavos).

17.11.2024 | América de Cali 0-0 Bucaramanga | Copa BetPlay 2024 (semis).

15.02.2024 | América de Cali 0-0 Bucaramanga | Liga BetPlay 2024-I.

08.11.2023 | América de Cali 1-2 Bucaramanga | Liga BetPlay 2023-II.

