Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 4 de marzo de 2026

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, el premio estelar de Baloto y Revancha tuvo actividad el miércoles 4 de marzo. A través de Claro Sports, consulte los números ganadores y si le atinó a uno de los premios más jugosos de la lotería nacional.

Resultados de Baloto hoy, 4 de marzo

Números ganadores: 21 – 26 – 32 – 34 – 40 – 12

21 – 26 – 32 – 34 – 40 – Nuevo acumulado: $25.600 millones de pesos.

Resultados de Baloto Revancha hoy, 4 de marzo

Números ganadores: 06 – 10 – 12 – 19 – 26 – 14

06 – 10 – 12 – 19 – 26 – Nuevo acumulado: $17.300 millones de pesos.

🎉 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.626 de #Baloto #Revancha del miércoles 04 de marzo de 2026.



✨ 39.400 ganadores celebraron en todo el país.

💰 El próximo multimillonario podrías ser tú.



📱 Juégalo fácil, rápido y seguro aquí 👉 https://t.co/pFBFKeqQa4 pic.twitter.com/XsFYf3zjmw — Baloto (@Baloto_Colombia) March 5, 2026

¿Cómo se juega Baloto?

Hay una forma muy sencilla para participar. Debe escoger cinco números entre 1 y 45, además de una superbalota adicional entre 1 y 16. Normalmente usted le apunta al juego básico de Baloto, pero en caso de desearlo así, apostará con las mismas cifras en el Modo Revancha a cambio de una pequeña suma adicional. Si se lleva un premio, el monto aumenta conforme a los aciertos, donde en caso de atinarle a todo, usted se llevará el acumulado mayor.

¿Dónde puedo comprar mi boleto?

Usted puede adquirir su boleto a través de un montón de sitios. Los puntos están en supermercados, droguerías, oficinas de trámite, lugares de enviar mercancía y hasta tiendas de barrio. Esos puestos se identifican fácil con el logo de Baloto y el sistema, o en su defecto, puede participar en el sitio web con un registro previo.

¿Qué hacer si se lleva un premio?

En caso de ganar alguno de los premios, revise las reglas para el cobro en el reverso del tiquete. Hay un monto estipulado para tramitar en los puntos de venta, o de lo contrario, se dirige a una oficina.

