La red 5G de Claro ya está en San Andrés y Leticia

Con estos dos territorios, esta tecnología de alta velocidad ya tiene presencia con Claro en 59 ciudades y municipios de Colombia.

Claro anunció la llegada de su red 5G a San Andrés y Leticia, consolidando su presencia en 59 ciudades y municipios de Colombia y reforzando su compromiso con llevar conectividad de última generación incluso a los territorios más alejados del país, como el Archipiélago de San Andrés, el Chocó, La Guajira y el Amazonas.

Con este despliegue, la compañía continúa avanzando en la expansión de su infraestructura 5G, permitiendo que más personas accedan a servicios móviles con mayor velocidad, menor latencia y mayor capacidad, habilitando nuevos usos digitales para ciudadanos, empresas y entidades públicas.

“Llegar con 5G a San Andrés y Leticia demuestra que nuestra apuesta por la conectividad es nacional y equitativa. Estamos llevando tecnología de última generación no solo a los grandes centros urbanos, sino también a regiones históricamente apartadas, donde la conectividad es clave para el desarrollo”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

La red 5G de Claro cuenta actualmente con más de 2.200 estaciones base activas y ya soporta más del 16% del tráfico total de la compañía. En las zonas con cobertura 5G, este indicador supera el 35%, evidenciando la rápida adopción de la tecnología. A febrero de 2026, más de 5 millones de usuarios han generado tráfico en esta red.

Con la incorporación de San Andrés y Leticia, Claro alcanza cobertura 5G en 59 ciudades y municipios de 29 departamentos. Para acceder al servicio, los usuarios solo necesitan estar en zona de cobertura y contar con un equipo compatible. La compañía ofrece más de 60 modelos de teléfonos 5G desde $399.900, disponibles en #400, tienda.claro.com.co y Centros de Atención y Ventas.

Además del despliegue de la red 5G en San Andrés y Leticia, Claro continúa fortaleciendo la calidad de su servicio en estos territorios. De acuerdo con el más reciente reporte ‘Yo mido la calidad’ de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), a enero de 2026 Claro es el operador que registra las mayores velocidades de Internet móvil en San Andrés, con 18,92 Mbps, y en Providencia, con 30,36 Mbps, así como en Leticia, donde alcanza 13,20 Mbps en descarga y 9,74 Mbps en carga, consolidando su liderazgo en conectividad en regiones apartadas del país.

