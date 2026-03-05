Islas Caimán vs Guatemala en vivo: horario y dónde mirar el partido del Premundial Concacaf W

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Islas Caimán Guatemala, Premundial Concacaf W, en vivo y en directo | Claro Sports

La Selección Femenina de Guatemala vuelve a la acción en el Premundial Concacaf W con un duelo clave ante Islas Caimán por la jornada 3 del Grupo C. La bicolor busca mantener su paso perfecto en la eliminatoria y continuar firme en la lucha por avanzar a la siguiente fase del proceso rumbo al Mundial 2027. Aquí te contamos el horario y dónde mirar el partido en vivo, además de todos los detalles del encuentro.

Guatemala suma 6 puntos y comparte el liderato del Grupo C tras conseguir dos triunfos en sus primeras presentaciones. El equipo dirigido por Karla Maya debutó en diciembre de 2025 con una victoria 4-1 ante Bermuda y en esta ventana FIFA volvió a mostrar su poder ofensivo al golear 6-0 a Granada en el Estadio Cementos Progreso. Samantha López, Dina Polanco, Andrea Álvarez, Ana Lucía Martínez, Elizabeth Estrada y Aisha Solórzano fueron las autoras de los goles que confirmaron el gran momento del combinado chapín.

La bicolor comparte la cima con Costa Rica, que también suma seis unidades y tiene la misma diferencia de gol tras vencer 8-0 a Bermuda. Por eso, el partido ante Islas Caimán adquiere una importancia especial: no solo se trata de mantener el liderato, sino también de ampliar la diferencia de goles en un grupo donde solo el primer lugar avanzará a la siguiente fase del Premundial y continuará en la pelea por un boleto al Mundial Femenino de 2027.

¡VAMOS GUATEMALA 🇬🇹!



La Sele Mayor Femenina enfrentará a Islas Caimán este viernes en condición de visitante en el clasificatorio de Concacaf W



¡VAMOS SELE! 💙🇬🇹⚽️💪 #VamosGuate #SeleMayorFem #VamosChicas pic.twitter.com/AvKTz159HI — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) March 3, 2026

¿Cuándo y dónde juega Islas Caimán vs Guatemala Femenil en el Premundial Femenil de Concacaf?

El partido se disputará el viernes 6 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Truman Bodden Sports Complex, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. El encuentro corresponde a la jornada 4 del Grupo C del Campeonato Femenino de Concacaf 2026, torneo clasificatorio rumbo al Mundial 2027.

¿Quién transmite el Premundial Concacaf W en vivo y dónde mirar por TV y online?

Para seguir todas las acciones del partido Islas Caimán vs Guatemala en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Disney+ Premium.

¿Quiénes son las convocadas de Guatemala para el partido ante Islas Caimán?

La selección dirigida por Karla Maya afronta esta doble jornada con plantel completo, incluyendo a sus futbolistas legionarias. Entre las jugadoras destacadas se encuentran Andrea Álvarez, del Sevilla Femenino de España; Aisha Solórzano, Ana Lucía Martínez, Acacia Edwars y Samantha López, quienes militan en la Liga MX Femenil; así como María Monterroso y otras futbolistas que buscan consolidar el buen inicio del combinado nacional. Estas son las convocadas para el compromiso ante Granada:

Grecia Pamela Santizo Méndez

Meylin Yoselin Sáenz López

Mincy Lily Grajeda Morán

Marlin Yulissa Ibarra Alvarado

Tonny Sarai Dávila Villatoro

Andrea Deyaneira Chajón Pixtún

Marcela Johana Barrera García

Alison Karla Abigail García Monzón

Hortencia Mileyidi Solís Marroquín

Yosselin Karina Cinto González

Rosa Inés de la Cruz Gómez

Silvia Lorena Gaspar Carrillo

Milvia Mahireny Santos Osorio

Roselyn Gabriela González Vásquez

Wendy Omara Pineda Valdés

Jazmín Rocío Jiménez Sánchez

Dulce María Ochoa Montepeque

Allison Sofía Chávez

Adriana Nineth Ramírez Monzón

Marlen Andrea Véliz Florián

Idania Betzaida Pérez Herrera

Keila Marina Pérez

¿Qué necesita la Selección Mayor Guatemala Femenil para clasificar a su primer Mundial?

El formato del proceso es exigente y no deja margen de error. En esta fase clasificatoria solo el primer lugar del grupo avanza al Campeonato Concacaf W, donde se definirán los cupos mundialistas. Por ello, Guatemala necesita terminar como líder del Grupo C, sumando la mayor cantidad de puntos posible y cuidando la diferencia de goles, un factor que puede ser determinante en una tabla tan apretada.

Posteriormente, en el Campeonato Concacaf W, estarán en juego cuatro boletos directos al Mundial de Brasil 2027 para la región, además de dos plazas para la repesca intercontinental. Es decir, el camino aún es largo, pero cada resultado en esta fase puede marcar la diferencia entre seguir soñando con la primera clasificación mundialista o quedarse fuera del proceso.

¿Cuántos boletos entrega el Premundial Concacaf W para el Mundial?

El proceso clasificatorio de Concacaf rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 otorgará cuatro boletos directos para la región. Las selecciones que logren avanzar desde las Clasificatorias Concacaf W y posteriormente destaquen en el Campeonato Concacaf W competirán por esas plazas que aseguran el pase directo al Mundial. Además, habrá dos cupos adicionales para la repesca intercontinental, lo que amplía las posibilidades para la región. Esto convierte al Campeonato Concacaf W en una instancia decisiva, ya que no solo definirá a las cuatro selecciones clasificadas directamente, sino también a aquellas que aún podrán pelear su lugar en la Copa del Mundo a través del repechaje.

