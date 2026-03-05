Resultados de loterías de Manizales, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 4 de marzo de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, efectuadas este miércoles 4 de marzo.

Resultado de la Lotería de Manizales.
Resultado de la Lotería del Meta.

La actividad del azar no se detiene. Desde Manizales, Meta y Valle, se efectuaron nuevos sorteos con miles de millones de pesos en juego, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los números ganadores aquí:

Lotería de Manizales

  • Sorteo: 4945
  • Premio mayor: $2.600 millones de pesos.
  • Número: 7525
  • Serie: 273
  • Despachado a: Pereira.

Lotería del Meta

  • Sorteo: 3288
  • Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
  • Número ganador: 7094
  • Serie: 024
  • Despachado a: Sogamoso.
Lotería del Meta (4 de marzo)
Lotería del Valle

  • Sorteo: 4838
  • Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
  • Número: 3428
  • Serie: 194

Resultados de chances hoy

  • Pick 4 Día: 8466
  • Pick 3 Noche: 766
  • Pick 4 Noche: 1069
  • Astro Sol: 7250 – Escorpión.
  • Astro Luna: 5717 – Géminis.
  • Caribeña Día: 7988 – 7
  • Caribeña Noche: 8607 – 3
  • Sinuano Día: 5661 – 3
  • Sinuano Noche: 8948 – 3
  • Motilón Tarde: 7200 – 0
  • Motilón Noche: 9213 – 5
  • Fantástica Día: 4628 – 7
  • Fantástica Noche: 8282 – 2
  • Culona Día: 2313
  • Culona Noche: 6039
  • Cafeterito Tarde: 9106 – 1
  • Cafeterito Noche: 5397 – 3
  • Chontico Día: 8760 – 9
  • Chontico Noche: 8097 – 0
  • Paisita Día: 1941 – 1
  • Paisita Noche: 4018 – Perro
  • Antioqueñita 1: 9544 – 4
  • Antioqueñita 2: 6204 – 6
  • Dorado Mañana: 1171 – 1
  • Dorado Tarde: 6562 – 6
  • Pijao de Oro: 2249 – 3
  • Samán: 8066

