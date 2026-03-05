Resultados de loterías de Manizales, Valle y Meta: números que cayeron y ganadores | 4 de marzo de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, efectuadas este miércoles 4 de marzo.
La actividad del azar no se detiene. Desde Manizales, Meta y Valle, se efectuaron nuevos sorteos con miles de millones de pesos en juego, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los números ganadores aquí:
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4945
- Premio mayor: $2.600 millones de pesos.
- Número: 7525
- Serie: 273
- Despachado a: Pereira.
Lotería del Meta
- Sorteo: 3288
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número ganador: 7094
- Serie: 024
- Despachado a: Sogamoso.
Lotería del Valle
- Sorteo: 4838
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 3428
- Serie: 194
Resultados de chances hoy
- Pick 4 Día: 8466
- Pick 3 Noche: 766
- Pick 4 Día: 8466
- Pick 4 Noche: 1069
- Astro Sol: 7250 – Escorpión.
- Astro Luna: 5717 – Géminis.
- Caribeña Día: 7988 – 7
- Caribeña Noche: 8607 – 3
- Sinuano Día: 5661 – 3
- Sinuano Noche: 8948 – 3
- Motilón Tarde: 7200 – 0
- Motilón Noche: 9213 – 5
- Fantástica Día: 4628 – 7
- Fantástica Noche: 8282 – 2
- Culona Día: 2313
- Culona Noche: 6039
- Cafeterito Tarde: 9106 – 1
- Cafeterito Noche: 5397 – 3
- Chontico Día: 8760 – 9
- Chontico Noche: 8097 – 0
- Paisita Día: 1941 – 1
- Paisita Noche: 4018 – Perro
- Antioqueñita 1: 9544 – 4
- Antioqueñita 2: 6204 – 6
- Dorado Mañana: 1171 – 1
- Dorado Tarde: 6562 – 6
- Pijao de Oro: 2249 – 3
- Samán: 8066