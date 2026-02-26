Pico y placa en Bogotá para este viernes, 27 de febrero de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

La medida se despide en este segundo mes del año, pero sigue vigente para marzo. Consulte aquí más detalles.

La medida de pico y placa en Bogotá es un mecanismo de gestión de la movilidad diseñado para reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire en la ciudad. Desde enero de 2022, esta restricción se aplica de lunes a viernes en jornada continua, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., y se basa en la terminación del último dígito de la placa del vehículo.

¿Qué vehículos tienen pico y placa este viernes, 27 de febrero de 2026, en Bogotá?

Para la jornada de este 27 de febrero, los vehículos que no podrán circular durante gran parte del día serán aquellos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y/o 0.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Si tiene pensado movilizarse el día del pico y placa –situación que lo puede llevar a un comparendo-, recuerde que la restricción va desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de mañana en Bogotá?

Hay excepciones a la regla si usted requiere de una solicitud urgente para usar el carro. En caso de pagar el pico y placa solidario, también se encuentra en este listado:

Vehículos eléctricos e híbridos.

Personal de salud.

Vehículos para discapacidad.

Vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Carrozas fúnebres.

Medios de comunicación.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

En dado caso que un conductor sea pillado fuera de base, la multa económica a cancelar será de 633.200 pesos colombianos. No obstante, la consecuencia más incómoda es que el vehículo será llevado a los patios, tema que se vuelve engorroso por los trámites para liberarlo y genera costos adicionales por grúa y parqueadero en el establecimiento.

