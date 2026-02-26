Independiente Medellín mira la Copa Libertadores: ¿qué sigue para el Poderoso?

Una buena noticia para el cuadro antioqueño es que, si queda eliminado en la fase previa 3, será transferido a Copa Sudamericana.

Alexis Serna, en un partido de Medellín. – Jaime Saldarriaga, AFP.

La primera prueba en el ámbito internacional ya fue superada por Independiente Medellín. Ganar la serie de la fase previa 2 de la Copa Libertadores frente a Liverpool de Montevideo ha sido un motivo de alegría e ilusión, pero está claro esto tan solo ha sido el inicio para el propósito que el Poderoso tendrá en mente. No puede ser otro que llegar a la fase de grupos.

Ya instalado en la fase previa 3, está esperando rival. Su adversario será el ganador de la llave entre Guaraní de Paraguay y Juventud de Uruguay, los cuales igualaron sin goles en la ida y tienen un panorama totalmente abierto para la disputa definitiva de este jueves. En cualquier caso, el equipo paisa estará jugando como visitante el partido de vuelta.

Esa siguiente ronda es el último escalón de las etapas preliminares y tiene premio de consolación para el que resulte perdedor. Dentro de todo el dolor que puede causar la eliminación de la Libertadores, la buena noticia es que el que salga en la fase previa 3 será transferido a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sea cual sea el camino que tome el Poderoso, ya tiene una cita de expectativa el 19 de marzo. Ese jueves, se estará realizando el sorteo para ambos certámenes. Algo importante a tener en cuenta es que Independiente Medellín sí podría entrar a compartir zona con otro equipo colombiano si la suerte así lo determina, pues la restricción de cuadros de un mismo país no aplica para conjuntos que vienen de fases preliminares.

Y qué mejor momento para concentrarse en el objetivo continental que este. La realidad es que el arranque en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I ha sido muy malo para el equipo antioqueño. Con siete puntos sumados en ocho partidos disputados, remontar el camino para clasificar a los cuartos de final no se ve como algo imposible, pero sí tendrá que hacer un esfuerzo enorme para remontar el tramo perdido.

Lo que ha hecho Independiente Medellín debería ser algo normal y recurrente para los equipos colombianos, pero la verdad es que los resultados no han acompañado a las representaciones cafeteras recientemente. Casi como si se tratara de romper un récord, el Rojo de la Montaña cortó con una racha de dos años y medio en los que equipos de esta nacionalidad no ganaban una serie de Copa Libertadores.

Ya es bien conocido que uno de los principales problemas que tiene el fútbol colombiano es el calendario atiborrado por cuenta de un formato que resulta interminable para un equipo que aspire a ser protagonista en local e internacionalmente. La reducción de plazas a 25 jugadores tampoco ha ayudado y está claro que el Poderoso deberá cuidar la salud de sus futbolistas al extremo para llegar en condiciones óptimas al grupo que le corresponda.

