Carlos Bacca palpita su regreso a las canchas con Junior

El delantero con pasado en el fútbol italiano será otra carta en el ataque ‘Tiburón’.

Carlos Bacca celebrando el gol de Junior / Vizzor

A los problemas defensivos que ha presentado Junior en lo que va del 2026, lo cual ha generado derrotas como la de Santa Fe en El Campín el pasado domingo 22 de febrero, llega una noticia que alegra el corazón de todos los seguidores del cuadro ‘Tiburón’. Se trata de Carlos Bacca, quien asegura estar listo para regresar a las canchas.

“Como si fuera la primera vez”

Cabe mencionar que Carlos Arturo Bacca se está recuperando de una lesión del tendón de Aquiles que lo tiene inactivo profesionalmente desde hace un par de meses, a tal punto que se perdió la final de la Liga BetPlay 2025-I, en la que Junior fue altamente superior al Deportes Tolima 4-1 en el global y obtuvo su undécima estrella.

“Para mí es como si fuera la primera vez. Estoy con muchas ganas, con mucha ilusión, con muchos deseos de volver a ponerme la camiseta rojiblanca. Sabiendo lo que conlleva. Han sido meses, no digo que complicados, sino de enseñanzas, meses de aprendizaje, de poder vivir después de tantos años de carrera otro momento en mi vida y que gracias a Dios ha sido superado”, aseguró el delantero en diálogo con El Heraldo.

“Yo siempre he mantenido tranquilidad. Siempre tengo ganas, porque siempre quiero aportar dentro del campo. A veces hablo con compañeros, con mi esposa, hasta con el cuerpo técnico. Yo creo que no manejo ansiedad. Yo manejo siempre ganas y deseos de poder estar dentro del campo, que para mí es donde siempre he estado, donde mejor me sé desenvolver”.

¿Cuándo volvería a ser convocado?

“Si el profe decide que en Montería puedo estar en el banco así se aportando de porrista, de algo estaremos, si son 20 minutos 20, si son 90 tiramos con el corazón, eso no es el problema. Soy más de partido que de entrenamiento”, señaló que el próximo sábado para el juego en el Jaraguay Alfredo Arias ya lo podrá tener en cuenta.

“Es complicado. Pero no jugar, esa sensación de que es lo que tú sabes hacer, es el don que Dios te dio y no poder llevarlo a cabo eso te llena de un poco de frustración, es como no poder aportar, de impotencia, de no poder aportar el don, el talento que Dios me dio y que con el trabajo he podido cada día ir mejorándolo”.

“Yo creo que mi Dios sabe cómo hace sus cosas. En todo lo malo de la lesión, se puede decir ya con madurez, con un poco más de edad, ya finalizando lo que es la carrera, yo no me pongo ningún tiempo para retirarme, ni el día no quiero que llegue ese momento no lo pienso”, ultimó.

