Toluca vs Chivas en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 8 de Liga MX 2026

El bicampeón del fútbol mexicano recibe al líder del Clausura 2026 en el Nemesio Diez. Conoce el día, horario y canales donde mirar el Toluca vs Chivas

¿Cuándo juegan Toluca vs Chivas? Horario y dónde mirar la jornada 8 | Claro Sports

La jornada 8 del fútbol mexicano presenta uno de los mejores partidos del torneo, cuando las Chivas viajen al Nemesio Diez para enfrentarse al Toluca este sábado 28 de febrero.

El equipo escarlata, el bicampeón del fútbol mexicano, es uno de los últimos dos equipos que no conocen la derrota en el Clausura 2026, luego de que las Chivas sufrieron su primera derrota ante Cruz Azul.

El revés le costó el invicto al Guadalajara, pero no el liderato general, aunque su ventaja se redujo y necesitarían sumar porque hay varios equipos, incluyendo el mismo Toluca, que podría igualarles este fin de semana.

¿Quién transmite en vivo el Toluca vs Chivas y dónde ver el partido de este 28 de febrero de 2026?

El partido entre Toluca y el Guadalajara se jugará el sábado 28 de febrero, en punto de las 17:00 del centro de México. En territorio mexicano, transmite Azteca 7, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por Univisión y TUDN.

Alineaciones probables del Toluca vs Chivas para la jornada 8 del Clausura 2026

Tanto el Toluca como las Chivas llegan sin sancionados ni lesiones de consideración, por lo que Mohamed y Milito podrán disponer de toda su plantilla. Estas fueron los onces en sus últimos encuentros, ante Necaxa y Cruz Azul, respectivamente:

TOLUCA: Luis García; Jesús Gallardo, Federico Pereira, Everardo López, Diego Barbosa, Santiago Simón; Marcel Ruiz, Franco Romero, Pavel Pérez, Jesús Angulo; Paulinho.

Luis García; Jesús Gallardo, Federico Pereira, Everardo López, Diego Barbosa, Santiago Simón; Marcel Ruiz, Franco Romero, Pavel Pérez, Jesús Angulo; Paulinho. CHIVAS: Tala Rangel, José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Daniel Aguirre, Omar Govea, Efraín Álvarez, Fernando González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Armando González.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Toluca vs Chivas

El partido del sábado en el Nemesio Diez será el número 80 entre Toluca y Guadalajara desde que el fútbol mexicano adoptó el formato de torneos cortos. El historial favorece a los mexiquenses, con 30 victorias por 21 de las Chivas y 28 empates. Estos fueron los últimos cinco resultados:

Jornada 9 Apertura 2025: Chivas 0-3 Toluca

jornada 7 Clausura 2025: Toluca 2-1 Chivas

2-1 Chivas Jornada 1 Apertura 2024: Chivas 0-0 Toluca

Cuartos vuelta Clausura 2024: Toluca 0-0 Chivas

Cuartos ida Clausura 2024: Chivas 1-0 Toluca

