Con una asistencia de Palma, Lech resuelve el trámite ante Kups y sigue adelante

El campeón polaco se metió en los octavos de final de la competencia.

El primer tiempo del partido de vuelta por los playoffs de la Conference League entre Lech Poznań y KuPS Kuopio se jugó con intensidad, ritmo alto y mucha fricción desde el arranque. El conjunto polaco tomó la iniciativa desde el primer minuto, tratando de imponer condiciones con posesión y presión alta, mientras el equipo finlandés se mostró ordenado, compacto y dispuesto a resistir.

Las situaciones más claras fueron para el equipo local, que generó varias aproximaciones con Mikael Ishak, Pablo Rodríguez, Taofeek Ismaheel y Patrik Wålemark. Hubo remates desde fuera del área, centros peligrosos y acciones dentro del área que no lograron traducirse en gol por falta de precisión en la definición. Luis Palma también tuvo protagonismo, con un tiro libre que se fue desviado y un remate posterior que exigió atención defensiva. KuPS, por su parte, apostó a salidas rápidas y remates lejanos, destacando intentos de Gustav Engvall, aunque sin generar verdadero peligro sobre la portería rival.

El tramo final del primer tiempo mantuvo la misma tónica: Lech atacando con insistencia, acumulando llegadas y córners, y KuPS sosteniendo el empate con orden y disciplina táctica. Las faltas se multiplicaron en la mitad de la cancha, el juego se volvió más trabado y el marcador no se movió. El 0-0 al descanso reflejó un dominio claro del equipo local en lo territorial, pero también la falta de eficacia en los metros finales, dejando la serie completamente abierta para la segunda parte.

Ya en el complemento, el equipo local encontraría el merecido tanto de la ventaja por intermedio de Pablo Rodríguez, quien al 65′ sería asistido por el hondureño Luis Palma y de esa manera anotaría un tanto importante, que serviría para empezar a cerrar una serie que la realidad, había sido prácticamente sentenciada en la ida donde fue victoria de los polacos por 2 a 0. Este viernes, conocerán a su rival de turno cuando se lleve adelante el sorteo.

¿A qué hora inicia el Lech Poznan vs KuPS Kuopio hoy 26 de febrero de 2026?

El encuentro de vuelta de los Playoffs de la Conference League 2026 entre Lech Poznan y KuPS Kuopio está programado para comenzar hoy jueves 26 de febrero a las 21:00 UTC, lo que equivale a las 14:00 horas en México y Centroamérica.

26 febrero, 2026 | 13:47

Alineaciones del Lech Poznan vs KuPS Kuopio para los Playoffs de la Conference League

Ni Lech Poznan ni KuPS Kuopio tienen futbolistas sancionados que no puedan estar disponibles para este partido. Las alineaciones titulares para el duelo de vuelta de los Playoffs de la UEFA Conference League son las siguientes:

Lech Poznan: Bartosz Mrozek; Joel Pereira, Maetusz Skrzypczak, Antonio Milic, Michal Gurgul; Pablo Rodríguez, Antoni Kozubal; Taofeek Ismaheel, Patrik Walemark, Luis Palma; y Mikael Ishak. DT: Niels Frederiksen.

KuPS Kuopio: Johanees Kreidl; Akseli Puukko, Arttu Lötjonen, Taneli Hämäläinen, Clinton Antwi; Valentin Gasc, Otto Ruoppi, Niilo Kujasalo; Bob Nii Armah, Gustav Engvall y Petteri Pennanen. DT: Miika Nuutinen.

26 febrero, 2026 | 13:47

¿Dónde ver el Lech Poznan vs KuPS Kuopio en vivo? Canales de TV y streaming online

Claro Sports trae para toda Centroamérica la transmisión en vivo del partido de vuelta entre Lech Poznan y KuPS Kuopio por los Playoffs de la Conference League 2026, con cobertura desde el arranque del encuentro. En Mexico, el duelo podrá seguirse vía Disney+ en streaming online, plataforma que cuenta con derechos de transmisión en distintas regiones.

26 febrero, 2026 | 13:45

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Lech Poznan vs KuPS Kuopio, Playoff Conference League 2026! El Stadion Miejski de Poznań será escenario de un duelo decisivo en la UEFA Conference League 2025-2026, donde Lech Poznan recibirá a KuPS Kuopio por el partido de vuelta de los playoffs rumbo a los octavos de final. El conjunto polaco parte con ventaja tras el 2-0 conseguido en la ida como visitante, pero aún debe confirmar la clasificación ante su público en un encuentro que puede marcar el rumbo de su temporada europea.

En esta nota podrás seguir el minuto a minuto en vivo, con todas las jugadas, goles, cambios y estadísticas actualizadas del partido. Lech intentará mantener su invicto en casa en la competencia y administrar la diferencia, mientras que KuPS saldrá obligado a buscar la remontada desde el inicio. Cada detalle contará en una eliminatoria que todavía no está cerrada.

26 febrero, 2026 | 13:44

