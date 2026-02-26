Lech Poznan vs KuPS Kuopio, en vivo: transmisión partido Conference League 2026 en directo

Los locales quieren cerrar la clasificación sin sorpresas de su rival.

El Lech Poznan y el KuPS Kuopio se enfrentan en el Stadion Miejski de Poznań por el partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Conference League 2025-2026, en un duelo que puede sellar el pase del campeón polaco a los octavos de final. El Kolejorz llega con ventaja tras imponerse 2-0 en la ida como visitante, gracias a los goles de Antoni Kozubal y Taofeek Ismaheel, y ahora buscará confirmar la clasificación ante su afición. En Claro Sports podrás seguir la transmisión en vivo de este encuentro, con toda la cobertura y las principales incidencias de un choque clave en el torneo continental.

¿A qué hora inicia la transmisión del Lech Poznan vs KuPS Kuopio hoy jueves 26 de febrero?

La transmisión del Lech Poznan vs KuPS Kuopio hoy comenzará a las 14:00 horas (hora de México y Centroamérica), equivalente a las 21:00 UTC, que es el horario programado para el inicio del partido en Europa. Este horario corresponde al arranque del duelo en el Estadio Municipal de Poznań y es importante sintonizar unos minutos antes para no perderte ningún detalle del inicio en vivo.

Lech Poznan vs KuPS Kuopio: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los Playoffs de la Conference League 2026?

Para todos los fanáticos en Centroamérica, la transmisión en Claro Sports será la opción principal para seguir en vivo y en directo el partido de Playoff de la UEFA Conference League 2026 entre Lech Poznan y KuPS Kuopio.

