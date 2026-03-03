Diego Arias y Fabián Bustos, protagonistas del Nacional vs Millonarios por Copa Sudamericana

Este miércoles el país se paraliza con un clásico que se traslada en Copa Sudamericana.

Diego Arias Vs Fabian Bustos en Copa Sudamericana / Claro Sports / Vizzor.

Este miércoles el ambiente futbolístico de Colombia se paralizará. Atlético Nacional y Millonarios se ven las caras en la fase 1 previa de la Copa Sudamericana. Más allá que el formato sea ‘injusto’ para los equipos de esta parte de Suramérica, no habrá ninguna excusa para el equipo que quede eliminado en ese choque de 2 de los clubes mas importantes del país.

En la antesala del duelo en el Estadio Atanasio Girardot, repasamos un dato no menor, que es la actualidad y cómo llegan ambos técnicos para este compromiso que acaparará la atención en los próximos días.

Diego Arias

Sin lugar a dudas la presión está para el lado de Diego Arias. El joven estratega de 34 años recibió la confianza de la presidencia de Atlético Nacional desde principio de este 2026, la misma que se ganó después de haber levantado el título de la Copa BetPlay 2025 ante Independiente Medellín, otro enfrentamiento que no podía perder si no su cabeza estaba en riesgo.

Con 36 encuentros en total bajo la escuadra ‘Verdolaga’, Arias ha tenido varios interinatos, sin embargo Diego es consciente que al estar como técnico encargado no podrá ceder terreno, por el contrario, buscará seguir al frente del equipo y adentrarse a la fase de grupos de ‘La Otra Mitad de la Gloria’.

Son 22 victorias, 8 empates y 6 pérdidas, además de 68 goles a favor contra 30 recibidos, con una diferencia +38 anotaciones, Diego Arias tendrá que poner a sus mejores hombres este miércoles en el ‘Coloso de la 74’ para que la clasificación no se les escape, además de alejar los fantasmas de aquellos críticos que lo quieren fuera del equipo.

Diego Arias, DT de Nacional / Vizzor Image.

Fabián Bustos

Fabián Bustos, DT de Millonarios / Vizzor Image.

En la otra orilla aparece Fabián Bustos, el técnico argentino prometió devolverle la confianza a los jugadores y la identidad a Millonarios, un equipo que venía golpeado tras la salida de Hernán Torres, que además no jugó cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II y que quedó eliminado prematuramente de la Copa ante un Envigado que descendió.

El estratega de 56 años tiene amplia trayectoria dirigencia Copa Libertadores con 52 encuentros, con 20 victorias, 10 empates y 22 derrotas; en cuanto a Copa Sudamericana tiene 11 compromisos, con 4 triunfos, 3 igualdades y 4 caídas, llega con un respaldo importante.

Pero en lo que respecta a Millonarios el cordobés ha estado al frente del equipo en 5 compromisos, con 3 victorias, 1 empate y 1 caída. El argentino ha tenido un par de días para preparar el duelo contra Nacional, arribará a Medellín con cierta tranquilidad, después de lo que fue la goleada el pasado viernes 5-1 sobre Deportivo Pereira.

