¡Corte de caja! El Clausura 2026 entra a la mitad de su curso con la jornada doble

Cruz Azul es el líder de la competencia; mientras que Toluca y Pumas pelearán por quitarse el invicto

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX entra a la mitad de su curso con la jornada doble, pues esta fecha nueve se jugará a media semana para darle forma a la recta final de la competencia, donde algunos clubes ya han mostrado para lo que están hechos en este certamen y los que tienen que redoblar esfuerzos para cerrar de la mejor manera.

Tras ocho jornadas disputadas, solo han habido tres líderes, los cuales se mantienen peleando por los primeros lugares de la tabla general del fútbol mexicano. El bicampeón Toluca tomó la cima tras la primera fecha del campeonato, pero después pasó a manos de Chivas para las siguientes cinco jornadas.

Después de dos derrotas al hilo, el Rebaño Sagrado perdió el liderato, dejándolo en manos de Cruz Azul, quien es el nuevo y reciente mandamás de la Primera División en México. Un dominio que podría ampliar en esta semana, ya que enfrentará al peor club de la campaña, Santos Laguna, que sigue sin ganar.

Sobre esa misma línea, en la parte baja de la clasificación, Querétaro es el penúltimo de la competencia con seis unidades, una menos que el Mazatlán que se encuentra en la gira del adiós en la Liga MX, de donde se quiere despedir de la manera más digna. A diferencia de los Gallos y Guerreros, los Cañoneros suman dos victorias, algo de lo que no pueden presumir ellos en ocho fechas.

Cruz Azul | 19 puntos Toluca | 18 puntos Chivas | 18 puntos Pumas | 16 puntos Pachuca | 14 puntos Tigres | 13 puntos Atlas | 13 puntos América | 11 puntos Monterrey | 10 puntos León | 10 puntos Tijuana | 9 puntos Necaxa | 9 puntos Puebla | 8 puntos San Luis | 7 puntos Juárez | 7 puntos Mazatlán | 7 puntos Querétaro | 6 puntos Santos | 2 puntos

La mejor ofensiva y defensiva del Clausura 2026

En cuanto a ataque y defensa, no hay un equipo que domine a placer el torneo Clausura 2026. Sin embargo, el mejor posicionado dentro de este rubro es Pumas, ya que es una de las mejores delanteras con 15 tantos, compartiendo el primer lugar con La Máquina.

En cuanto a la defensa se refiere, los auriazules son la tercera mejor defensa del campeonato al registrar siete anotaciones en contra. El cuadro que lidera este apartado es el Toluca, pues solo ha recibido dos tantos en ocho compromisos. Curiosamente, solo Cruz Azul y Santos le han podido marcar en el torneo; el primero y último lugar de la general.

El título de goleo, una pelea constante en el torneo

En cuanto a los goles individuales, el delantero ítalo-brasileño del San Luis, Joao Pedro, lidera la competencia con siete tantos. De cerca le sigue La Hormiga González de Chivas con cinco anotaciones; mientras que un poco más atrás luchan seis futbolistas con cuatro goles cada uno.

Entre ellos se encuentra el delantero portugués del Toluca, Paulinho, quien se mantiene en busca del tetracampeonato de goleo. Algo que nadie ha logrado en la historia de los torneos cortos, ni siquiera el mismo Diablo Mayor, José Saturnino Cardozo.

Joao Pedro | San Luis | 7 goles Armando González | Chivas | 5 goles José Paradela | Cruz Azul | 4 goles Paulinho | Toluca | 4 goles Juninho | Pumas | 4 goles Salomón Rondón | Pachuca | 4 goles Diber Cambindo | León | 4 goles Lucas di Yorio | Santos | 4 goles Agustín Palavecino | Cruz Azul | 3 goles Marcelo Flores | Tigres | 3 goles

Solo cinco equipos han cumplido con la regla de menores

Una regla que se debe cumplir a raja tabla es la de menores, ya que los 18 clubes que componen la Primera División de México tienen la obligación de darle juego a jóvenes jugadores menores de 23 años, ya sea nacidos en 2003, 2004, 2005, 2006 o años posteriores.

Después de ocho jornadas y en puerta de la novena fecha del campeonato, solo cinco clubes han cumplido con los mil 170 minutos reglamentarios. Solo Mazatlán, Chivas, Puebla, Necaxa y Pachuca han cubierto la cuota destinada por los directivos de la Liga MX.

Los que aún se encuentran lejos de lograrlo son América, Tigres, Tijuana, León y Toluca. Por lo que aún tienen todavía la otra mitad del Clausura 2026 para cumplir con la regla de menores, solo que cada vez será más complicado, de acuerdo con los objetivos trazados de cada club conforme se acerque el cierre de la competencia.

Sin duda la segunda mitad de la competencia hará más emocionante el Clausura 2026 de la Liga MX, ya que varios equipos pelearán por meterse a puestos de Liguilla y así mantenerse como candidatos al título en un certamen atípico en comparación a los últimos años, ya que los seleccionados nacionales no encararán la fase final para concentrarse con el Tricolor de cara a la Copa del Mundo.

