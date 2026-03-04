Resultados de loterías Huila y Cruz Roja: números que cayeron y ganadores | 3 de marzo de 2026
Las emociones vinieron por cuenta de premios mayores enormes y una variedad de secos que siempre llaman la atención.
- Carlos Vives, Grupo Frontera, Gorillaz y más: cartelera completa de conciertos en Colombia 2026
- David Summers repasa su carrera y prepara concierto en Bogotá
- Robbie Williams llega a Colombia: fecha, hora, precio de boletas y playlist del concierto
La emoción con los juegos de azar en Colombia no se detiene. Este martes, dos loterías principales llevaron a cabo los sorteos de sus enormes premios mayores y una gran variedad de atractivos secos. De paso, los chances habituales dejaron ganadores repartidos por todo el país a través de sus distintas modalidades.
Lotería de Huila
Lotería de Cruz Roja
Resultados de chances
- Astro Luna: 7114 – Sagitario
- Caribeña Noche: 9613-8
- Sinuano Noche: 6512-2
- Pick 3: 634
- Pick 4: 7147
- Motilón Noche: 1156-1
- Cafeterito Noche: 2426-4
- Fantástica Noche: 7413-8
- Culona Noche: 9074
- Chontico Noche: 5933-3
- Paisita Noche: 9411 – Mico
¿Qué hacer si gana un premio?
Los reglamentos que definen el procedimiento para reclamar un premio pueden cambiar. De ahí la importancia de leer las instrucciones que suelen estar en el reverso de los tiquetes o publicados en el sitio web oficial de la compañía organizadora.
Generalmente, las empresas definen un monto máximo que se puede reclamar en cualquier punto de venta. Si se supera ese tope, la persona deberá reunir alguna documentación para garantizar su seguridad y que el dinero le sea consignado en una cuenta bancaria.