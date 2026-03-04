Resultados de loterías Huila y Cruz Roja: números que cayeron y ganadores | 3 de marzo de 2026

Las emociones vinieron por cuenta de premios mayores enormes y una variedad de secos que siempre llaman la atención.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

La emoción con los juegos de azar en Colombia no se detiene. Este martes, dos loterías principales llevaron a cabo los sorteos de sus enormes premios mayores y una gran variedad de atractivos secos. De paso, los chances habituales dejaron ganadores repartidos por todo el país a través de sus distintas modalidades.

Lotería de Huila

Resultados. – Lotería de Huila.

Lotería de Cruz Roja

Resultados. – Lotería de Cruz Roja.

Resultados de chances

Astro Luna: 7114 – Sagitario

7114 – Sagitario Caribeña Noche: 9613-8

9613-8 Sinuano Noche: 6512-2

6512-2 Pick 3: 634

634 Pick 4: 7147

7147 Motilón Noche: 1156-1

1156-1 Cafeterito Noche: 2426-4

2426-4 Fantástica Noche: 7413-8

7413-8 Culona Noche: 9074

9074 Chontico Noche: 5933-3

5933-3 Paisita Noche: 9411 – Mico

¿Qué hacer si gana un premio?

Los reglamentos que definen el procedimiento para reclamar un premio pueden cambiar. De ahí la importancia de leer las instrucciones que suelen estar en el reverso de los tiquetes o publicados en el sitio web oficial de la compañía organizadora.

Generalmente, las empresas definen un monto máximo que se puede reclamar en cualquier punto de venta. Si se supera ese tope, la persona deberá reunir alguna documentación para garantizar su seguridad y que el dinero le sea consignado en una cuenta bancaria.

Te puede interesar