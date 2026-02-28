Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 27 de febrero de 2026

La suerte se puso en juego con miles de millones de pesos en premios. Revise aquí los números ganadores de las principales loterías y chances en Colombia.

¿Cómo jugaron las loterías y los chances en Colombia?

La emoción del azar no se detiene y cada jornada renueva la ilusión de miles de personas. Este viernes, innumerables jugadores le apostaron a la suerte con la esperanza de cambiar su destino, mientras estaban en juego miles de millones de pesos en premios. Como es habitual, la expectativa creció con cada sorteo y con cada número anunciado, reflejando la confianza y la tradición que rodea a estos juegos de fortuna en el país.

Aunque muchos se quedaron con las ganas, la suerte sí sonrió a algunos afortunados que lograron acertar las combinaciones ganadoras. Por ello, en Claro Sports le presentamos un completo resumen con todos los resultados de las loterías y chances en Colombia, para que verifique su número y confirme si esta vez la fortuna estuvo de su lado.

Lotería de Medellín

Número ganador: 8885 de la serie 150.

Lotería de Santander

Número ganador: 6787 de la serie 068.

Lotería de Risaralda

Número ganador: 7211 de la serie 093.

Resultados de otros chances

Astro Luna: 0920

Caribeña Noche: 43582

Sinuano Noche: 63909

Motilón Noche: 07428

Fantástica Noche: 32873

Culona Noche: 8138

Cafeterito Noche: 93086

Chontico Noche: 08068

Paistina Noche: 0272

Antioqueñita 2: 34915

Astro Sol: 5196

Dorado Tarde: 38843

Motilón Tarde: 73475

Caribeña Día: 60995

Culona Día: 1695

Sinuano Día: 09386

Pijao de Oro: 66029

Fantástica Día: 80323

Paisita Día: 50695

Chontico Día: 11313

Dorado Mañana: 35141

