Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 27 de febrero de 2026
La suerte se puso en juego con miles de millones de pesos en premios. Revise aquí los números ganadores de las principales loterías y chances en Colombia.
La emoción del azar no se detiene y cada jornada renueva la ilusión de miles de personas. Este viernes, innumerables jugadores le apostaron a la suerte con la esperanza de cambiar su destino, mientras estaban en juego miles de millones de pesos en premios. Como es habitual, la expectativa creció con cada sorteo y con cada número anunciado, reflejando la confianza y la tradición que rodea a estos juegos de fortuna en el país.
Aunque muchos se quedaron con las ganas, la suerte sí sonrió a algunos afortunados que lograron acertar las combinaciones ganadoras. Por ello, en Claro Sports le presentamos un completo resumen con todos los resultados de las loterías y chances en Colombia, para que verifique su número y confirme si esta vez la fortuna estuvo de su lado.
Lotería de Medellín
- Número ganador: 8885 de la serie 150.
Lotería de Santander
- Número ganador: 6787 de la serie 068.
Lotería de Risaralda
- Número ganador: 7211 de la serie 093.
Resultados de otros chances
- Astro Luna: 0920
- Caribeña Noche: 43582
- Sinuano Noche: 63909
- Motilón Noche: 07428
- Fantástica Noche: 32873
- Culona Noche: 8138
- Cafeterito Noche: 93086
- Chontico Noche: 08068
- Paistina Noche: 0272
- Antioqueñita 2: 34915
- Astro Sol: 5196
- Dorado Tarde: 38843
- Motilón Tarde: 73475
- Caribeña Día: 60995
- Culona Día: 1695
- Sinuano Día: 09386
- Pijao de Oro: 66029
- Fantástica Día: 80323
- Paisita Día: 50695
- Chontico Día: 11313
- Dorado Mañana: 35141