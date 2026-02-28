Resultados de loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 27 de febrero de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

La suerte se puso en juego con miles de millones de pesos en premios. Revise aquí los números ganadores de las principales loterías y chances en Colombia.

Resultados de las loterías de Colombia.
¿Cómo jugaron las loterías y los chances en Colombia?

La emoción del azar no se detiene y cada jornada renueva la ilusión de miles de personas. Este viernes, innumerables jugadores le apostaron a la suerte con la esperanza de cambiar su destino, mientras estaban en juego miles de millones de pesos en premios. Como es habitual, la expectativa creció con cada sorteo y con cada número anunciado, reflejando la confianza y la tradición que rodea a estos juegos de fortuna en el país.

Aunque muchos se quedaron con las ganas, la suerte sí sonrió a algunos afortunados que lograron acertar las combinaciones ganadoras. Por ello, en Claro Sports le presentamos un completo resumen con todos los resultados de las loterías y chances en Colombia, para que verifique su número y confirme si esta vez la fortuna estuvo de su lado.

Lotería de Medellín

  • Número ganador: 8885 de la serie 150.

Lotería de Santander

  • Número ganador: 6787 de la serie 068.

Lotería de Risaralda

  • Número ganador: 7211 de la serie 093. 

Resultados de otros chances

  • Astro Luna: 0920
  • Caribeña Noche: 43582
  • Sinuano Noche: 63909
  • Motilón Noche: 07428
  • Fantástica Noche: 32873
  • Culona Noche: 8138
  • Cafeterito Noche: 93086
  • Chontico Noche: 08068
  • Paistina Noche: 0272
  • Antioqueñita 2: 34915
  • Astro Sol: 5196
  • Dorado Tarde: 38843
  • Motilón Tarde: 73475
  • Caribeña Día: 60995
  • Culona Día: 1695
  • Sinuano Día: 09386
  • Pijao de Oro: 66029
  • Fantástica Día: 80323
  • Paisita Día: 50695
  • Chontico Día: 11313
  • Dorado Mañana: 35141

