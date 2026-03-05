¡Habrán partidos de la Leagues Cup en México!

Dan a conocer el calendario de la sexta edición del torneo y tres equipos de la Liga MX serán locales, la primera vez que los juegos no serán solo en Estados Unidos y Canadá

Palmarés Leagues Cup: todos los campeones y resultados de las finales | Imago7

La sexta edición de la Leagues Cup será histórica, ya que se disputarán partidos en México, algo que no había sucedido en las primeras cinco ediciones del torneo. Era el rumor desde hace varios meses y va a ser realidad.

El jueves 5 de marzo, la organización del torneo dio a conocer el calendario oficial de la edición 2026 de la Leagues Cup, que se disputará tras la Copa del Mundo del verano y los partidos no solo se jugarán en Estados Unidos y Canadá, como sucedió los últimos tres años, bajo el nuevo formato que amplió la cantidad de clubes.

¿Qué equipos mexicanos serán locales en la Leagues Cup y cuándo son los partidos en México?

Los tres mejores equipos mexicanos del ranking de la Leagues Cup son los que tendrán la ventaja de jugar sus partidos en casa. Se trata del Toluca, que será el único equipo que tenga dos duelos, además del América y Tigres, quienes serán locales en un juego.

De los cuatro encuentros en México, destaca la visita de un campeón del mundo como Thomas Müller, que jugará con el Vancouver Whitecaps en el Volcán ante Tigres.

5 de agosto | Toluca vs Seattle Sounders | Estadio Nemesio Diez

| Estadio Nemesio Diez 8 de agosto | Toluca vs LAFC | Estadio Nemesio Diez

| Estadio Nemesio Diez 11 de agosto | Tigres vs Vancouver Whitecaps | Estadio Universitario

| Estadio Universitario Fecha por definir | América vs San Diego FC | Estadio Banorte

¿Cuándo inicia la Leagues Cup 2026?

El torneo comenzará el 4 de agosto del 2026 y terminará el 6 de septiembre, otorgando tres boletos para la Copa de Campeones de la Concacaf del 2027.

¿Qué equipos jugarán la Leagues Cup 2026?

Un total de 36 equipos participarán en la Leagues Cup 2026: los 18 de la Primera división del fútbol mexicano y otro tanto de la MLS, que deja a 12 fuera.

18 equipos de la Liga MX Atlas América Atlético de San Luis Guadalajara Cruz Azul FC Juárez León Mazatlán FC Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro Santos Laguna Tigres Tijuana Toluca



Por la MLS participan los nueve mejores equipos de cada conferencia en la temporada 2025. Esto deja fuera del torneo a Atlanta United, Colorado Rapids, DC United, Houston Dynamo, New England Revolution, NY Red Bulls, San Jose Earthquakes, St. Louis City y Sporting Kansas City.

Los 18 equipos de la MLS para la Leagues Cup 2026 Austin FC Charlotte FC Chicago Fire Cincinnati Columbus Crew FC Dallas Inter Miami LAFC Minnesota United Nashville SC New York City FC Orlando City SC Philadelphia Union Portland Timbers Real Salt Lake San Diego FC Seattle Sounders Vancouver Whitecaps



Grupos y formato de la Leagues Cup 2026

Los 36 clubes serán divididos en seis grupos, compartiendo con dos equipos de su liga y tres de la otra. Cada club jugará solo tres partidos, ante los rivales de la otra liga. De nueva cuenta habrá una tabla de posiciones para la MLS y otra para la Liga MX, calificando los cuatro mejores de cada una a los cuartos de final.

Todos los partidos de la primera ronda y de los cuartos serán MLS vs Liga MX.

Te puede interesar: