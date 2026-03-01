¡Partidazo! Juventus rescata el empate ante la Roma en el último minuto

La Loba y los Bianconeri repartieron puntos en en una feria de goles, que comenzó con Wesley Vinícius al 39′ y terminó con Federico Gatti al 90+3′



La Juventus rescata un punto en el Olímpico | Reuters

La Juventus empató 3-3 ante la Roma en partido correspondiente a la jornada 27 de la Serie A, en un duelo que tuvo seis goles y se definió en el tiempo añadido. El conjunto bianconero rescató el punto en el Olímpico con un tanto agónico en los minutos finales, luego de estar abajo por dos goles en el segundo tiempo.

Roma avisó desde los primeros minutos con intentos de Niccolò Pisilli y Lorenzo Pellegrini, mientras que Juventus respondió con disparos de Kenan Yildiz y Francisco Conceição desde fuera del área. La presión local encontró recompensa al 39’, cuando Wesley sacó un remate desde el sector izquierdo del área que se incrustó en la escuadra para el 1-0 antes del descanso.

El empate llegó apenas inició el complemento. Al 47’, Francisco Conceição ejecutó un disparo desde fuera del área tras una falta y colocó el balón en el ángulo para el 1-1. Sin embargo, Roma recuperó la ventaja al 54’, cuando Evan Ndicka remató dentro del área tras un tiro de esquina cobrado por Pellegrini para el 2-1.

El equipo capitalino amplió la diferencia al 65’. Manu Koné filtró un pase en profundidad y Donyell Malen definió dentro del área para el 3-1. Juventus movió el banquillo y encontró reacción al 78’, cuando Jérémie Boga sacó un disparo raso que entró pegado al poste para acercar a los visitantes 3-2.

En el tramo final, Roma tuvo opciones para sentenciar, pero Juventus insistió con centros y disparos de media distancia. Edon Zhegrova probó desde fuera del área y el equipo visitante acumuló hombres en campo rival. El cuarto árbitro anunció cuatro minutos de añadido y el conjunto turinés volcó el juego al área.

Al 90+3’, tras una falta por la banda derecha, el balón quedó dentro del área y Federico Gatti definió de derecha a corta distancia para decretar el 3-3 definitivo. Juventus evitó la derrota en el último suspiro y firmó un empate que llegó en el cierre de un partido con ritmo alto y múltiples cambios en el marcador.

Resumen Roma vs Juventus: resultado, goles y estadísticas

¡Alineaciones confirmadas!

Roma: Mile Svilar, Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Devyne Rensch, Zeki Celik, Wesley Franca, Niccolo Pisilli, Bryan Cristante, Manu Kone, Lorenzo Pellegrini, Donyell Malen.

Juventus: Mattia Perin, Bremer Silva, Andrea Cambiaso, Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Weston McKennie, Khephren Thuram, Teun Koopmeiners, Kenan Yildiz, Francisco Conceicao, Jonathan David

¿A qué hora inicia Roma vs Juventus hoy, 1 de marzo de 2026?

El duelo en el Estadio Olímpico de Roma iniciará a las 8:45 p.m. locales. Esto permite hacer el cálculo para lo territorio de América.

México: 1:45 p.m.

1:45 p.m. Colombia: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 2:45 p.m.

2:45 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 1:45 p.m.

1:45 p.m. Argentina: 4:45 p.m.

¿Dónde ver Roma vs Juventus en vivo? Canales de TV y streaming online

Las señales cambian dependiendo del país en el que el espectador se encuentro, por lo que se hace necesario revisar los canales y servicios de streaming disponibles para cada caso.

México: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Colombia: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Estados Unidos: Paramount+ y DAZN.

Paramount+ y DAZN. Centroamérica: ESPN y Disney+.

ESPN y Disney+. Argentina: ESPN y Disney+.

