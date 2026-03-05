Guadalupe vs Herediano en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Guadalupe y Herediano por la jornada 10 del Torneo Clausura de Costa Rica.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la jornada 10 del Clausura 2026 en la Liga Promerica de Costa Rica! Guadalupe recibe al líder Herediano en un partido que enfrenta a dos equipos con realidades opuestas en la tabla. Mientras uno pelea por salir del fondo, el otro busca sostenerse en la cima en un campeonato que se mantiene ajustado.

Guadalupe llega con 6 puntos y ocupa la última posición, tras sumar un triunfo, tres empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Mauricio Wright también se encuentra en el fondo de la tabla acumulada con 19 unidades, por lo que necesita resultados para alejarse de la zona de descenso. No gana desde el 18 de enero, cuando superó 2-1 a Liberia, y desde entonces no ha logrado estabilidad en su rendimiento.

Herediano, por su parte, lidera el torneo con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y dos derrotas. El conjunto orientado por José Giacone viene de imponerse 3-0 a Pérez Zeledón, reacción que llegó tras caer 1-0 ante San Carlos. Con Saprissa (18) y Cartaginés (17) cerca en la clasificación, el objetivo del Team es mantenerse en el primer lugar y seguir sumando fuera de casa.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guadalupe vs Herediano hoy miércoles 4 de marzo de 2026?

El encuentro entre Guadalupe y Herediano está programado para el miércoles 4 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Colleya Fonseca. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Guadalupe vs Herediano para la jornada 10, al momento

Ni Guadalupe ni Herediano cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Mauricio Wright y José Giacone no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Guadalupe : Rodiney Leal; Samir Taylor, Lautaro Ayala, René Miranda, Kenneth Guzmán, Greivin Méndez; Marvin Angulo, Axel Amador, Elian Morales, Gian Morera; y John Jairo Ruiz. DT : Mauricio Wright.

Herediano: Dany Carvajal; Darryl Araya, Everardo Rubio, Keyner Brown, Haxzel Quirós; Sergio Rodríguez, Aarón Murillo, Elías Aguilar, Sebastián López; Luis Ronaldo Araya y Marcel Hernández. DT: José Giacone.

Antecedentes del Guadalupe vs Herediano y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guadalupe y Herediano:

20 de enero de 2026 | Herediano 4-0 Guadalupe | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 27 de septiembre de 2025 | Herediano 0-2 Guadalupe | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de julio de 2025 | Guadalupe 0-0 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 3 de septiembre de 2024 | Guadalupe 2-0 Herediano | Copa Costa Rica 2024

| Copa Costa Rica 2024 12 de marzo de 2023 | Guadalupe 0-4 Herediano | Torneo Clausura 2023

