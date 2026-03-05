Antigua GFC vs Achuapa en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Antigua GFC y Achuapa por la jornada 11 del Torneo Clausura de Guatemala.

Antigua GFC Achuapa, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026! En el Estadio Pensativo, Antigua GFC enfrenta a Deportivo Achuapa en un duelo que puede influir en la zona de clasificación. El encuentro reúne a dos equipos con objetivos distintos, pero con la obligación de sumar en esta etapa del campeonato.

Antigua GFC llega con 10 puntos y ocupa la novena posición, luego de registrar dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Mauricio Tapia busca confirmar su reacción tras un inicio irregular. En sus últimas presentaciones venció 2-0 a Guastatoya y empató 2-2 ante Malacateco, resultados que le permitieron recuperar terreno y acercarse a la zona media.

Achuapa, por su parte, suma 15 unidades y se ubica en el quinto lugar, con cuatro triunfos, tres empates y tres caídas. El conjunto orientado por Rafael Loredo ha mantenido regularidad durante el torneo, aunque acumula tres partidos sin ganar. En este compromiso intentará retomar la senda del triunfo para sostenerse en puestos de clasificación y no ceder espacio en la tabla.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua GFC vs Achuapa hoy miércoles 4 de marzo de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y Achuapa está programado para el miércoles 4 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Pensativo. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Antigua GFC vs Achuapa para la jornada 11, al momento

Ni Antigua GFC ni Achuapa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Rafael Loredo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Antigua GFC : Estuardo Sicán; Héctor Prillwitz, Juan Carbonell, José Ardón, Enzo Fernández; José Rosales, Enrique Camargo, Diego Fernández; Santiago Garzaro, Andris Herrera; y Agustín Maziero. DT : Mauricio Tapia.

: Estuardo Sicán; Héctor Prillwitz, Juan Carbonell, José Ardón, Enzo Fernández; José Rosales, Enrique Camargo, Diego Fernández; Santiago Garzaro, Andris Herrera; y Agustín Maziero. : Mauricio Tapia. Achuapa: Ederson Cabezas; Kevin Tiul, Yeison Carabali, Dayron Suazo, Mathius Gaitán; Cristian González, Edgar Macal, Carlos Santos; Carlos Mejía, Derlis Aquino y Alexis Matta. DT: Rafael Loredo.

Antecedentes del Antigua GFC vs Achuapa y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Achuapa:

11 de octubre de 2025 | Antigua GFC 1-0 Achuapa | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 2 de agosto de 2025 | Achuapa 2-0 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 27 de abril de 2025 | Antigua GFC 2-0 Achuapa | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 1 de marzo de 2025 | Achuapa 2-0 Antigua GFC | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 17 de noviembre de 2024 | Achuapa 1-0 Antigua GFC | Torneo Apertura 2024

Te puede interesar