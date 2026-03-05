La sorprendente predicción de Oswaldo Sánchez para México en el Mundial: “Yo los veo en semifinales”

El exarquero vislumbra la posibilidad de ver al combinado nacional peleando por un lugar entre los mejores del campeonato

Sánchez fue el arquero titular en el Mundial 2006 con el Tricolor | Imago7

El exguardameta de la selección mexicana, Oswaldo Sánchez, se mostró optimista respecto al futuro del combinado nacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El histórico portero considera que el contexto actual podría jugar a favor del equipo mexicano y abrir la puerta a un desempeño sin precedentes en la historia del país en una Copa del Mundo.

“Yo sí veo que vamos a hacer historia en este Mundial”, aseguró Sánchez al hablar del potencial del plantel tricolor. Para el exjugador, el hecho de que parte de la afición y del entorno no tenga plena confianza en el equipo podría convertirse en una ventaja competitiva. Según explicó, esa falta de presión mediática puede liberar a los futbolistas, permitiéndoles jugar con mayor tranquilidad y con la motivación de demostrar su capacidad en el escenario más importante del futbol internacional.

El exportero también fue claro al definir lo que significaría un logro histórico para México en el torneo. “Histórico es llegar a lo que nunca nadie ha llegado”, afirmó, dejando entrever que el objetivo debe ir más allá de los resultados tradicionales del equipo. Desde su perspectiva, una actuación memorable implicaría alcanzar rondas en las que la selección mexicana nunca ha logrado instalarse, por lo que incluso vislumbra la posibilidad de ver al combinado nacional peleando por un lugar entre los mejores del campeonato.

“Para mí, yo los veo hasta en una semifinal”, expresó con convicción el exarquero mundialista. Sánchez insistió en que su deseo es que el representativo mexicano logre finalmente colocar su nombre en lo más alto del panorama internacional. Reconoció también que muchos aficionados esperan actuaciones dominantes o goleadas constantes, aunque recordó que el fútbol moderno suele ser más equilibrado y competitivo.

En otro tema, Sánchez se refirió al debate sobre los futbolistas naturalizados dentro del combinado nacional. El exguardameta explicó que durante su carrera compartió vestidor con jugadores de ese perfil y considera que su presencia puede ser positiva. “Los que vienen a sumar, bienvenidos”, señaló, al considerar que quienes han desarrollado su carrera durante años en México tienen derecho a aspirar a vestir la camiseta del equipo nacional si cumplen con los requisitos deportivos y reglamentarios.

El análisis del exportero también alcanzó la situación actual de la portería mexicana, donde destacó el desempeño del arquero de Chivas de Guadalajara, Raúl Rangel. Sánchez destacó su personalidad y capacidad para soportar la presión que implica defender el arco de uno de los clubes más populares del país. Además, subrayó una idea que considera clave para evaluar a los guardametas: “En la portería no hay edades, hay capacidad”, remarcando que el rendimiento debe ser el principal criterio para elegir al titular.

Finalmente, el exjugador habló sobre la importancia de mantener proyectos deportivos a largo plazo dentro del fútbol mexicano, destacando la posible continuidad de figuras como Rafael Márquez en procesos de desarrollo. Sánchez expresó plena confianza en el exdefensa al considerarlo uno de los futbolistas más importantes en la historia del país y un profesional comprometido con su preparación constante.

Te puede interesar: