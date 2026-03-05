Óliver Torres se lesiona y peligra su participación en el Clásico Regio

Óliver Torres salió lesionado al minuto 11 ante Querétaro y es duda para el Clásico Regio de la jornada 10

Óliver Torres sale lesionado y está en duda para el Clásico Regio | Imago 7

Óliver Torres volvió a encender las alarmas en Monterrey. El español comenzó el encuentro ante Querétaro con normalidad, pero a los 10 minutos, sintió una molestia y pidió el cambio, poniendo en riesgo su participación en el Clásico Regio.

El incidente ocurrió cuando apenas transcurrían poco más de diez minutos. Torres realizó un recorrido para intentar recuperar un balón y, segundos después, hizo señas hacia la banca. Sin esperar a que el juego se detuviera por completo, pidió el cambio y se recostó sobre el césped para que ingresaran las asistencias médicas.

En el área técnica, Nicolás Sánchez siguió la escena y de inmediato solicitó a Sergio Canales que iniciara el calentamiento. La modificación se concretó al minuto 16, aunque la molestia del español se presentó desde el 11’. No hubo una acción específica que evidenciara el momento exacto de la lesión, más allá del esfuerzo previo en la jugada defensiva.

Torres dejó el campo por su propio pie, pero al sentarse en el banquillo no pudo ocultar su reacción. Permaneció algunos minutos con la mirada fija hacia el terreno de juego y con gestos de frustración tras lo que parece ser otro problema muscular en la temporada.

La situación genera preocupación en el cuerpo técnico, que ya había tenido que ajustar su esquema en encuentros anteriores por ausencias en distintas zonas del campo. La salida temprana obligó a modificar la dinámica del equipo en una noche en la que buscaban sumar puntos en casa.

Hasta el momento, el club no ha emitido un parte médico oficial que detalle el alcance de la lesión ni el tiempo estimado de recuperación.

Lo que sí es un hecho es que su participación en el Clásico Regio de la jornada 10 queda en duda. Monterrey enfrentará ese compromiso el 7 de marzo, en un partido que suele marcar el rumbo anímico y deportivo en el torneo.

Mientras se espera información oficial, el plantel continúa su preparación con la incertidumbre sobre la disponibilidad de uno de sus mediocampistas. El cuerpo técnico tendrá que valorar alternativas en caso de que Torres no esté en condiciones de reaparecer en el siguiente encuentro.

