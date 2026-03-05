La camiseta de la “piedra del Sol”, la más vendida en la historia de México

La playera más emblemática de la Selección Mexicana ha roto récords de venta a menos de 100 días del Mundial 2026

La playera más vendida de México. Imago 7

A menos de 100 días del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), ofreció declaraciones sobre la trascendencia del evento para el fútbol mexicano. En su intervención, Arriola destacó la emoción y el orgullo que representa para los jugadores disputar un Mundial en casa, un evento histórico para el país.

En un contexto de gran anticipación, Arriola subrayó que el Mundial 2026 será un hito para México, no solo por ser sede del torneo, sino también por el enorme apoyo de la afición mexicana.

“Hoy estamos viendo para nuestro querido México un mundial en casa que le va a dar a los jugadores esa gran ilusión de portar esa camisa“, dijo el comisionado, refiriéndose al uniforme de la selección mexicana, que es la más vendida en la historia de la FMF. “Hoy estamos viendo para nuestro querido México un mundial en casa que le va a dar a los jugadores esa gran ilusión de portar esta camisa, que por cierto es la más vendida de la historia de la Federación Mexicana de Fútbol, esta camisa de la Piedra del Sol. Es la más vendida de la Federación Mexicana de Fútbol en su historia”, afirmó

Arriola también mencionó el orgullo que los jugadores sentirán al cantar el himno nacional frente a su gente en el Estadio Azteca, en el que se disputará el primer partido del Mundial, un evento que se espera sea visto por más de cinco billones de personas.

El comisionado aprovechó para resaltar el fervor futbolístico en México, al señalar que el país es el segundo con más aficionados de fútbol en relación con su población, solo detrás de Arabia Saudita. Sin embargo, destacó que, si se suman los 60 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, México se convierte en el país con la mayor cantidad de fanáticos de fútbol en el mundo.

“El Mundial de 2026 será el más visto de la historia, y el primer partido en México será el más visto en rating“, concluyó Arriola, reflejando el gran impacto que tendrá el evento no solo para el país, sino para toda América del Norte.

Con la cercanía del inicio del Mundial, la FMF y el país entero se preparan para vivir una fiesta futbolística sin precedentes. La emoción por el evento está en su punto máximo, y la expectativa crece conforme se acerca la fecha de inicio, donde México, Estados Unidos y Canadá compartirán los reflectores del mundo en el torneo más importante del fútbol mundial.

