Apoyo desde la grada: el Madrid respalda a Vinicius: “No al racismo”

La pancarta mostró el respaldo de la afición merengue al brasileño, tras lo sucedido en el duelo ante el Benfica en el partido de ida de los playoffs

La pancarta que mostró la afición del Real Madrid | Foto por THOMAS COEX / AFP

El Estadio Santiago Bernabéu fue escenario de un nuevo pronunciamiento contra el racismo en el fútbol europeo. En la previa del duelo de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League ante el Benfica, la Grada Fans del Real Madrid desplegó una pancarta en el fondo sur con el mensaje “No al racismo. Respect”. El gesto fue acompañado por aplausos de buena parte del estadio, en una noche marcada por el contexto disciplinario que rodeó la eliminatoria.

La iniciativa llegó después de lo ocurrido en el partido de ida en Lisboa, donde Vinicius denunció haber sido víctima de un insulto racista alrededor del minuto 60. El señalamiento apuntó hacia Gianluca Prestianni, quien negó haber utilizado la expresión denunciada y sostuvo que empleó otro término ofensivo. La UEFA abrió una investigación y recordó que cualquier manifestación discriminatoria está contemplada en su reglamento con sanciones que pueden alcanzar hasta diez partidos de suspensión.

Mientras el organismo europeo analiza los informes arbitrales y las imágenes del encuentro en Portugal, el expediente continúa abierto. Prestianni viajó con la delegación del Benfica a Madrid, aunque no pudo participar en el encuentro al estar suspendido de manera provisional. La resolución final dependerá de las conclusiones disciplinarias que emita la UEFA en los próximos días.

El respaldo a Vinicius no fue un hecho aislado dentro del club blanco. En 2023, el Real Madrid ya había colocado en el Bernabéu una bandera con la leyenda “Vinicius somos todos. Basta ya”, tras otros episodios de discriminación contra el atacante brasileño. El mensaje previo al duelo ante el Benfica reforzó esa línea institucional de rechazo público a cualquier conducta racista dentro y fuera de los estadios.

El ambiente en el estadio reflejó esa postura. Cuando el Benfica salió al terreno de juego para el calentamiento, parte de la afición respondió con silbidos, en un clima cargado de tensión por lo sucedido en la ida. La pancarta permaneció visible durante varios minutos, convirtiéndose en uno de los focos de la previa antes de que rodara el balón.

El caso disciplinario no fue el único elemento extradeportivo de la noche. José Mourinho tampoco pudo ocupar el banquillo visitante debido a su expulsión en el partido de ida, tras protestar una decisión del árbitro François Letexier.

En medio del contexto competitivo propio de una instancia decisiva de Champions League, el mensaje desde las tribunas marcó el tono del encuentro. El club merengue volvió a fijar una postura pública ante un problema recurrente en el fútbol europeo, alineándose con las campañas impulsadas por la UEFA bajo el lema “Respect”.

La noche combinó fútbol, tensión institucional y un posicionamiento claro. A la espera de la resolución oficial sobre lo ocurrido en Lisboa, el Real Madrid utilizó uno de los escenarios más visibles del continente para reiterar su rechazo al racismo y respaldar a uno de sus jugadores más señalados en los últimos años.

