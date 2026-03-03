Checo Pérez y Cadillac se declaran listos para su debut en el Gran Premio de Australia

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1, ahora con Cadillac, es uno de los movimientos más destacados de la temporada 2026.

Checo Pérez, listo para su debut a bordo de Cadillac | REUTERS/Hamad I Mohammed

El equipo Cadillac Formula 1 está listo para su gran entrada en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, y el lugar elegido para su debut será el icónico Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo de 2026. Con los pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas al volante, Cadillac inicia su travesía en la F1 con el objetivo de dejar una huella importante en la historia de la categoría.

Este debut tiene un valor especial, ya que marca la culminación de un proceso que comenzó como Andretti Autosport y que terminó con Cadillac como un equipo oficial, contraviniendo las expectativas de quienes pensaban que solo serían proveedores de motores. El Gran Premio de Australia no solo será el primer capítulo para la escudería, sino también el inicio de un proyecto que, en tan solo 366 días, ha logrado posicionarse como el undécimo equipo de la parrilla.

Para Graeme Lowdon, director del equipo, este debut representa uno de los mayores logros de su carrera. “El debut del Cadillac Formula 1 Team es uno de los momentos más orgullosos de mi carrera. Llegar hasta aquí ha sido un esfuerzo monumental y agradezco profundamente a todos los involucrados en este proyecto”, comentó Lowdon, destacando la importancia del trabajo en equipo que ha hecho posible este histórico momento.

Aunque el debut en Australia es un logro trascendental, Lowdon dejó claro que esto es solo el inicio. “El Gran Premio de Australia es solo el comienzo de un largo camino. Nuestro enfoque está en construir un futuro sólido. Estoy muy contento con los avances que hemos logrado en Barcelona y Bahréin, y ya planeamos traer las primeras actualizaciones de nuestro coche este fin de semana. Tenemos grandes metas, pero somos conscientes del reto que enfrentamos y estamos comprometidos a trabajar con determinación”, afirmó Lowdon.

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1, ahora con Cadillac, es uno de los movimientos más destacados de la temporada 2026. Después de una salida complicada en 2024, el piloto mexicano está listo para un nuevo capítulo en su carrera, y su participación en el Gran Premio de Australia será su regreso a la parrilla con un equipo que busca hacer historia.

Pérez expresó su satisfacción por formar parte de esta nueva etapa. “Es un honor estar en Australia, haciendo historia con el equipo Cadillac de Fórmula 1. Ser parte de este equipo tan prometedor es uno de los momentos más importantes de mi carrera”, dijo Checo, quien no ocultó su entusiasmo por el futuro que tiene por delante con la escudería estadounidense.

El piloto mexicano también destacó la química y el ambiente positivo que ha encontrado dentro del equipo. “El ambiente dentro del equipo es increíble, estamos avanzando de manera conjunta. Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora. Estoy deseando salir a la pista y dar lo mejor de mí”, agregó Pérez, reafirmando su compromiso con el equipo y con el objetivo de lograr el éxito en la Fórmula 1.

Con el debut de Cadillac Formula 1 en Australia, la escudería se enfrenta a un desafío emocionante pero complicado. A pesar de ser un equipo recién llegado, la combinación de experiencia con pilotos como Pérez y Bottas, junto con un equipo técnico comprometido, hace que los ojos del mundo estén puestos en ellos. Este debut en Australia no solo marca el inicio de una temporada llena de desafíos, sino que también es el primer paso de un proyecto que promete dar mucho de qué hablar en la Fórmula 1.

Te puede interesar: