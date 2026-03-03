LiverpoolWolverhampton Wanderers

Wolverhampton vs Liverpool, en vivo la Premier League 2025/26: resultado y goles de la jornada 29

Este miércoles continúa la actividad en una de las ligas más emocionantes del mundo.

Directo Wolves Vs Liverpool
Directo Wolves Vs Liverpool / Claro Sports.

¿A qué hora inicia el Wolverhampton vs Liverpool hoy, 3 de marzo del 2026?

Colombia: 15:15 hs.

Centro de México: 14:15 hs.

Alineaciones del Wolverhampton vs Liverpool para la jornada 29, al momento

Wolverhampton: Sa; Tchatchoua, Doherty, S. Bueno, Krejci; Wolfe, A. Gomes, Andre; J. Gomes, Mane y Armstrong.

Liverpool: Alisson, Konaté, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike, Frimpong y Gravenberch.

¿Dónde ver el Wolverhampton vs Liverpool en vivo? Canales de TV y streaming online

Colombia: ESPN – Disney+.

México: HBO MAX.

