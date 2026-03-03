Wolverhampton vs Liverpool, en vivo la Premier League 2025/26: resultado y goles de la jornada 29
Este miércoles continúa la actividad en una de las ligas más emocionantes del mundo.
¿A qué hora inicia el Wolverhampton vs Liverpool hoy, 3 de marzo del 2026?
Colombia: 15:15 hs.
Centro de México: 14:15 hs.
Alineaciones del Wolverhampton vs Liverpool para la jornada 29, al momento
Wolverhampton: Sa; Tchatchoua, Doherty, S. Bueno, Krejci; Wolfe, A. Gomes, Andre; J. Gomes, Mane y Armstrong.
Liverpool: Alisson, Konaté, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gakpo, Ekitike, Frimpong y Gravenberch.
¿Dónde ver el Wolverhampton vs Liverpool en vivo? Canales de TV y streaming online
Colombia: ESPN – Disney+.
México: HBO MAX.