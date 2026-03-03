A 100 días del Mundial 2026 Monterrey refuerza seguridad con cámaras, perros robot y soldados

Se incrementará el número de cámaras de seguridad, drones y vehículos de última generación para garantizar un ambiente seguro durante el evento

En Monterrey se preparan para ofrecer garantías en cuanto a seguridad | Imago7

A 100 días del Mundial 2026, la sede de Monterrey se ha declarado lista. Además, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que todo el territorio mundialista estará blindado para la seguridad de las selecciones, aficionados y turistas que visiten la Sultana del Norte.

Una de las sorpresas más notables para los asistentes al Gigante de Acero ha sido la presencia de perros robot en los últimos dos partidos de la Liga MX. Estos dispositivos son parte de los esfuerzos de seguridad del municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde se encuentra el estadio.

Durante los partidos de Rayados en la Liga MX, también se han reforzado los protocolos de seguridad para ingresar al estadio, destacando la presencia de elementos de la Guardia Nacional, policía montada y policía canina.

Entre los puntos destacados por las autoridades de Nuevo León, se menciona que en Monterrey se incrementará el número de soldados, policías estatales y vehículos para facilitar el transporte de los elementos de seguridad.

Una cifra sorprendente fue la anunciada por el mandatario estatal, quien informó que más de 22,000 cámaras estarán a disposición de las autoridades policíacas en el cuartel general conocido como C5, donde trabajan diferentes cuerpos de inteligencia de los municipios de Nuevo León.

Además, se sumarán una gran cantidad de drones, dos helicópteros y vehículos de última generación para garantizar la seguridad en la sede mundialista de Monterrey.

