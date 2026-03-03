¡FIFA presenta el espectacular póster oficial del Mundial 2026 a 100 días del silbatazo inicial!

FIFA reveló el póster del Mundial 2026 que mantiene la identidad multicultural de los tres países organizadores: México, Estados Unidos y Canadá

FIFA presenta el nuevo póster del Mundial 2026 | Reuters; X:@fifaworldcup_es

Faltan 100 días para el silbatazo inicial del Mundial 2026, un torneo que marcará un hito al ser la primera vez en la historia que tres países organizan de manera conjunta la Copa del Mundo. Estados Unidos, México y Canadá serán las sedes de esta fiesta global del fútbol y, bajo este panorama histórico, la FIFA reveló el póster oficial de la competición, una obra que fusiona la identidad cultural de las tres naciones anfitrionas.

El organismo que preside Gianni Infantino presentó la imagen en su sitio oficial, detallando que el póster fue creado por un colectivo de artistas que representan a cada país sede: Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) y Hank Willis Thomas (Estados Unidos). La pieza simboliza la unión, diversidad y colaboración que definirán esta edición inédita de la Copa del Mundo.

La FIFA publicó un comunicado de prensa en el que detalla la inspiración detrás del diseño del póster oficial del Mundial 2026 al resaltar la visión creativa de los artistas involucrados. El diseño de la obra busca reflejar la identidad compartida de Norteamérica a partir de la interpretación personal de cada creador, en un collage de elementos culturales que representan a los países anfitriones del torneo.

El póster combina los colores rojo, verde y azul, cada uno en alusión a México, Estados Unidos y Canadá, respectivamente, sobre una silueta que simula a un futbolista en el momento de golpear el balón. Esta figura se despliega sobre un fondo blanco que unifica la paleta cromática y refuerza el concepto de integración, un elemento visual que también estará presente en el diseño del balón oficial de la Copa del Mundo.

Cabe recordar que la FIFA presentó durante los últimos meses los 16 pósteres oficiales correspondientes a cada una de las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo 2026; no obstante, el póster principal fue cuidadosamente reservado y dado a conocer hasta el arranque oficial de la cuenta regresiva de 100 días rumbo al inicio del torneo.

¿Cuánto cuesta el póster oficial del Mundial 2026?

Los coleccionistas interesados en adquirir el póster oficial pueden hacerlo a través de la página oficial de la FIFA, donde se lanzó una preventa con un precio inicial de 20 euros, lo que equivale a poco más de 410 pesos mexicanos; el póster tiene un tamaño aproximado de 61 x 91.4 centímetros, ideal para exhibirse como pieza de colección.

