Entrenador del Al Nassr tranquiliza por la posible lesión de Cristiano Ronaldo

Con casi 100 días para el inicio del Mundial 2026, la atención se ha centrado en el estado físico de Cristiano Ronaldo, luego de que el futbolista encendiera las alarmas durante el fin de semana en la victoria del Al Nassr por 1-3 ante el Al Feiha. El portugués tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 81 tras presentar algunas molestias físicas, situación que generó preocupación inmediata debido a la cercanía del máximo torneo de selecciones.

Sin embargo, el entrenador del conjunto saudí, Jorge Jesus, se encargó de bajar la intensidad de las especulaciones al asegurar en conferencia de prensa que la sustitución obedeció únicamente a una fatiga muscular. Aunque el estratega llamó a la calma respecto a la condición del astro lusitano, también puntualizó que el cuerpo médico del club será el responsable de evaluar su estado físico para descartar cualquier problema mayor.

“Sintió fatiga muscular. Después de que hiciéramos el 2-1 no quise arriesgar y lo sustituí. El departamento médico va a evaluar su condición, pero lo que él sintió fue solo una fatiga muscular”, declaró Jorge Jesus frente a los medios de comunicación.

Por su parte, Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado públicamente sobre la supuesta lesión o la fatiga muscular que presentó durante el fin de semana y, a través de su cuenta de Instagram, únicamente compartió un mensaje dirigido a la afición del Al Nassr para celebrar la victoria reciente. Dicho resultado mantiene al conjunto saudí con dos puntos de ventaja sobre el Al Ahli Saudi y a tres unidades del Al Hilal, en una lucha cerrada por el liderato del fútbol saudí.

“¡Seguimos creciendo juntos! ¡Triunfo importante!”, publicó el delantero lusitano a través de sus redes sociales.

Cristiano Ronaldo no tuvo el mejor fin de semana de su carrera. Apenas en los primeros minutos del partido falló un penal, un hecho poco común en su trayectoria, aunque sus números desde los 11 pasos todavía son destacados: 182 goles en 217 intentos, con una efectividad cercana al 84 por ciento. La cifra incluso supera la de otros grandes delanteros como Lionel Messi, quien registra 112 anotaciones en 144 penales cobrados, para un 77.8 por ciento de efectividad.

Sin embargo, la inquietud principal no pasa por el penal errado, sino por la condición física del atacante portugués. Con el tiempo en marcha y el Mundial 2026 cada vez más cerca, la atención ahora está en su estado médico debido a que podría tratarse de la última Copa del Mundo en la carrera de uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol.

