La tabla del descenso arde: Cali no gana y sus rivales presionan

La lucha por la permanencia se intensifica: Cali cedió puntos, Pasto ganó y Boyacá Chicó cayó goleado en una jornada clave.

Deportivo Cali en la Liga | VizzorImage.

La Liga BetPlay continúa avanzando y los equipos empiezan a ponerse al día con el calendario, aunque algunos clubes han decidido adelantar compromisos. Esta situación ha generado beneficios para unos y complicaciones para otros, especialmente para los equipos comprometidos con la tabla del descenso, donde cada punto puede marcar la diferencia al final de la temporada.

Uno de los casos más llamativos fue el de Deportivo Cali, que no logró capitalizar su condición de local ante Fortaleza CEIF. El empate dejó un sabor amargo en el conjunto ‘azucarero’, que continúa luchando por alejarse de la zona roja y perdió una oportunidad clave para escalar posiciones.

Un punto que complica al Cali

El equipo dirigido por Alberto Gamero no pudo quedarse con los tres puntos y ve cómo la presión del descenso sigue latente. Fortaleza rescató un valioso empate gracias a la anotación de David Rivas en los minutos finales, un “punto de oro” que fortalece su campaña y golpea las aspiraciones del conjunto vallecaucano.

El cierre oficial de la fecha 9 tuvo como protagonista la lucha por la permanencia. Aunque la jornada concluyó con la victoria de Deportes Tolima sobre Atlético Nacional, los reflectores se centraron en los equipos comprometidos con el descenso, donde cada resultado impacta directamente la tabla.

Resultados que agitan la tabla del descenso

En el Estadio La Libertad, Deportivo Pasto se impuso 3-2 a Cúcuta Deportivo, que estuvo muy cerca de rescatar un empate valioso en su lucha por la permanencia. La derrota dejó al conjunto fronterizo en una posición delicada.

Por su parte, Once Caldas goleó 3-0 a Boyacá Chicó en el Estadio Palogrande, resultado que complica aún más el panorama del equipo boyacense en la clasificación del descenso.

Con el calendario avanzando y los partidos aplazados poniéndose al día, la pelea por evitar la pérdida de categoría se intensifica. Deportivo Cali dejó escapar una oportunidad clave en casa, mientras sus rivales directos siguen sumando o presionando, lo que anticipa una recta final cargada de tensión en la Liga BetPlay.

