Gran Premio de Australia 2026: la F1 garantiza carrera sin impacto por conflicto en Medio Oriente

Albert Park albergará la primera carrera del año pese a los ajustes logísticos por la situación en Oriente Medio

GP Australia F1 2026, sin cambios | Reuters

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará este fin de semana con el Gran Premio de Australia en el circuito urbano de Albert Park, en Melbourne. La cita marcará el arranque oficial del calendario, en medio de un contexto internacional que obligó a realizar ajustes logísticos en los traslados de equipos y personal debido a la inestabilidad en Medio Oriente.

En los últimos días, varias rutas aéreas que conectan Europa con Asia y Oceanía se vieron afectadas por cancelaciones y reprogramaciones, especialmente en puntos clave como Catar y Emiratos Árabes Unidos. Esto impactó en los planes de viaje de integrantes del paddock, quienes debieron modificar itinerarios para llegar a tiempo a Australia.

Travis Auld, director del Gran Premio de Australia, aseguró que la carrera se disputará con normalidad. El dirigente explicó que la Fórmula 1 coordinó la reorganización de vuelos y priorizó el traslado de pilotos, ingenieros y jefes de equipo para garantizar que el evento se desarrolle según lo previsto. De acuerdo con la organización, no se esperan afectaciones para los aficionados ni para el programa oficial del fin de semana.

“Todos estarán aquí el miércoles. Todos los que deben estar aquí estarán aquí; no habrá ningún impacto en la carrera ni en el evento. Nos aseguraremos de que todos lleguen a tiempo”, dijo Auld a la cadena de televisión Channel Nine. “Las últimas 48 horas han requerido algunos cambios en los vuelos. Eso es en gran parte responsabilidad de la Fórmula 1. Ellos se encargan de los equipos, los pilotos y todo el personal que se necesita aquí para que este evento se lleve a cabo. Son bastantes. Tengo entendido que ahora todo está listo, que todo el mundo estará aquí preparado para la carrera y que los aficionados no notarán ninguna diferencia”, añadió.

Como parte de la logística, la Fórmula 1 dispuso de tres vuelos chárter para trasladar a aproximadamente 500 empleados desde Europa hacia Melbourne. Además, parte del personal ya se encontraba en territorio australiano antes de que se intensificara el conflicto en la región del Golfo Pérsico. La organización también confirmó que todo el equipamiento técnico y la carga necesaria para la competencia ya está en Albert Park.

El Gran Premio de Australia no contempla modificaciones en su fecha y se mantiene como la primera fecha del campeonato. Aunque la Fórmula 1 monitorea la situación internacional, por ahora no hay cambios en el calendario previsto para las próximas competencias.

Con la pista lista en Albert Park, Melbourne vuelve a recibir a la máxima categoría del automovilismo mundial. El Gran Premio de Australia abrirá oficialmente la temporada 2026, dando inicio a un nuevo capítulo del campeonato en un contexto de ajustes logísticos, pero sin alteraciones en la competencia. Después de Melbourne, el campeonato continuará con su programación habitual, incluyendo las carreras previstas en Bahréin y Arabia Saudita durante abril.

