De Alysa Liu a Donovan Carrillo: los 5 videos más vistos de Claro Sports en Milano Cortina 2026

El patinaje artístico arrasa nuestro conteo, con Donovan Carrillo como protagonista. Revive los videos con más visualizaciones durante los Juegos Olímpicos de Invierno

El patinaje artístico acapara los videos más vistos en Milano Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 llegaron a su fin el pasado 22 de febrero, pero la fiebre olímpica se mantiene en nuestra audiencia. Es momento de hacer un corte de caja y repasar los cinco videos más vistos en nuestro canal de YouTube de Claro Sports durante la justa invernal, un listado que confirma el impacto del patinaje artístico en México y Latinoamérica. Las rutinas que definieron medallas, las caídas que cambiaron la historia de una competencia y los programas más comentados del calendario dominaron las reproducciones en nuestras plataformas digitales.

En nuestro conteo destacan la rutina del oro olímpico de Alysa Liu y la competencia en la que Ilia Malinin dejó escapar el primer lugar, además de los highlights de una de las jornadas más seguidas del certamen. Donovan Carrillo encabeza la conversación con dos de los contenidos más vistos: su clasificación a la final y la rutina completa con la que consiguió su mejor puntuación en Juegos Olímpicos. Así, el patinaje artístico se consolida como la disciplina con mayor alcance en nuestro canal durante Milano Cortina 2026, reflejando la conexión de nuestra audiencia con los grandes momentos sobre el hielo. A continuación repasamos el top 5.

5. La rutina del oro olímpico de Alysa Liu

Iniciamos el conteo con la rutina que le dio el oro olímpico a Alysa Liu en el patinaje artístico. La estadounidense conquistó la cima del podio en individual femenil, gracias a su puntuación total de 226.79. Su actuación en el programa libre le otorgó 150.20, al ritmo de ‘MacArthur Park Suite’ de Donna Summer. Con este logro Estados Unidos volvió a lo más alto del patinaje femenil 24 años después. Este video alcanza hasta este momento poco más de 447 mil visualizaciones. Revive su rutina.

4. Ilia Malinin se cae dos veces y deja escapar el oro en patinaje artístico

Ilia Malinin no subió al podio en el patinaje artístico varonil de Milano Cortina 2026, pero su rutina se metió al top 5 de los videos más vistos en Claro Sports. El patinador estadounidense, campeón mundial y favorito al oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, finalizó en la octava posición después de una rutina libre en la que cayó dos veces. Malinin, primero en el programa corto, llegaba como principal candidato a la cima del podio; sin embargo sus 156.33 puntos del programa libre lo colocaron en el puesto ocho. Revive el video de su rutina, al ritmo de The Ball, The Smell of the Sea, Code Duello. Este video tiene hasta el momento más de 464 mil visualizaciones.

3. Donovan Carrillo enciende Milano Cortina 2026 y clasifica a la final

Donovan Carrillo inició su participación en el programa corto del patinaje artístico individual varonil en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con una rutina basada en distintas versiones de Hip-Hip Chin Chin. En su segunda cita olímpica, el mexicano firmó un 75.56 (23) que lo metió a la final por segunda ocasión en la historia. La rutina de Donovan aquel 10 de febrero maravilló a Latinoamérica y generó, hasta el momento, más de 535 mil visualizaciones. “Los sueños se hacen realidad”, dijo el tapatío tras su programa corto.

2. Patinaje artístico Milano Cortina 2026 | Highlights del 15 de febrero

El patinaje artístico fue el deporte favorito en nuestro canal de YouTube y en el segundo lugar tenemos los highlights del 15 de febrero, un día en el que se disputó el programa corto en el patinaje por parejas. Un total de 19 duplas se presentaron en el Milano Ice Skating Arena en busca de sellar su boleto a la final, con la pareja alemana de Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin como líderes del programa corto con 80.01. El video, de 20 minutos de duración, registra más de 633 mil visualizaciones.

1. Donovan Carrillo obtiene su mejor puntuación en Juegos Olímpicos | Rutina completa

Cerrando el top 5 de videos más vistos en Claro Sports tenemos nuevamente a Donovan Carrillo, pero ahora con su rutina completa en la final de patinaje artístico individual varonil. El mexicano hizo historia y firmó su mejor actuación de la temporada. Con 23 años de edad, registró una puntuación total de 219.06, gracias a su 143.50 en el programa libre. Ese puntaje se sumó a su 75.56 del programa corto para superar los 218.13 puntos de Beijing 2022. Hasta la publicación de esta nota, ¡el video registra más de 942 mil visualizaciones!

