Mixco lo empata agónicamente sobre la hora a Mictlán

Por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en el estadio Santo Domingo de Guzmán, el equipo de Deportivo Mixco recibía a su similar de Mictlán buscando cortar la racha de dos derrotas seguidas, mientras que los visitante llegaban luego de cortar una mala de siete juegos sin victorias. Terminó en una emotiva igualdad 2-2 que dejó mejor parado al local.

Los de Fabricio Benítez iniciaron la primera parte a toda orquesta cuando a los 4 minutos lograron ponerse por encima en el marcador gracias a un gran gol de Nicolás Martínez. Si bien los ‘conejos’ lograron generar peligro, no podían capitalizar en gol las jugadas de peligro y así fue como culminó la primera etapa, con los ‘chicharroneros’ en ventaja.

Pese a que Mixco inició mejor el complemento, se invirtieron los roles. Generaba pero no desnivelaba y por ende, terminaría pagando caro eso gracias a la efectividad de un Mictlán que encontró en el colombiano Sebastián Colón un doblete para ponerse por encima en el marcador 2-1. Colón anotó al 56′ y 67′, y cuando parecía que se llevaban la victoria, sobre la hora apareció el brasileño Kennedey Rocha para el agónico empate al 89′.

De esta manera, el equipo de Mixco queda 10° con 9 puntos y en la próxima jornada tiene una visita de alto riesgo a Aurora, por lo que lo tendrán complicado ya que los ‘atigrados’ se hacen fuertes en casa. Por su parte, los de Mictlán quedaron 11° con 9 unidades y buscarán la heroica cuando visiten a Xelajú en el Mario Camposeco.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Deportivo Mixco vs Mictlán, válido por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo ‘chicharronero’ llega a este cotejo en medio de una racha dura tras dos derrotas consecutivas, mientras que los ‘conejos’ de cortar precisamente una mala racha de derrotas tras superar a Marquense.

Mixco suma 8 puntos y se ubica en el 10° lugar de la clasificación, tras registrar dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Fabricio Benítez, que fue protagonista en el Apertura 2025 y se mantiene segundo en la tabla acumulada de la temporada, no ha logrado trasladar ese rendimiento al inicio del 2026. Los chicharroneros no ganan desde hace tres jornadas y vienen de caer 2-1 como visitantes ante Marquense y Xelajú MC, resultados que han frenado cualquier intento de reacción.

Por su parte, Mictlán también tiene 8 unidades y ocupa el 11° puesto, con dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas en el Clausura 2026. El conjunto ahora dirigido por Gabriel Álvarez atraviesa un momento complejo, aunque llega motivado tras vencer 2-1 a Marquense en la última fecha. Sin embargo, su principal preocupación está en la tabla acumulada, donde actualmente sería uno de los descendidos al ubicarse 11° con 32 puntos, solo por encima de Marquense (30) y obligado a descontar diferencias con Comunicaciones (33), Guastatoya (34) y Achuapa (39).

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mixco vs Mictlán hoy 26 de febrero de 2026?

El encuentro entre Mixco y Mictlán está programado para el jueves 26 de febrero a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mixco vs Mictlán para la jornada 9, al momento

Mixco : Kevin Moscoso; Allen Yanes, Manuel Moreno, Diego Méndez, Aldo Luna; Christian Ojeda, Esnaydi Zúñiga; Yonathan Pozuelos, Eliser Quiñones; Nicolás Martínez y Facundo González. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso; Allen Yanes, Manuel Moreno, Diego Méndez, Aldo Luna; Christian Ojeda, Esnaydi Zúñiga; Yonathan Pozuelos, Eliser Quiñones; Nicolás Martínez y Facundo González. : Fabricio Benítez. Mictlán: John Faust; Richard Monges, Juan Carlos Escobar, Renny Folleco, William Ramírez; Jonas Herrarte, Kendel Herrarte, Miguel Ángel Lemus, Guillermo Chavasco; Sebastián Colón y William Fajardo. DT: Gabriel Álvarez

Antecedentes del Mixco vs Mictlán y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos dos encuentros que disputaron Mixco y Mictlán:

25 de octubre de 2025 | Mixco 2-1 Mictlán | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Mictlán 0-0 Mixco | Torneo Apertura 2025

