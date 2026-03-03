O’Higgins vs Deportes Tolima, en vivo: dónde ver la Copa Libertadores 2026

Chilenos y colombianos van en búsqueda del anhelado tiquete a la fase de grupos del certamen.

Una serie para alquilar balcón. O’Higgins y Deportes Tolima miden fuerzas este miércoles en Rancagua, por el juego de ida de la fase III de la Copa Libertadores 2026. Chilenos y colombianos buscan dar un pasito al frente hacia la fase de grupos, y qué mejor manera de hacerlo que en este primer asalto. Esto es todo lo que debes saber sobre este compromiso en suelo austral.

Horario y dónde ver O’Higgins vs Tolima de la fase III de la Copa Libertadores 2026

El compromiso entre O’Higgins y Deportes Tolima, pactado para este miércoles, 4 de marzo, se podrá presenciar en territorio colombiano a partir de las 7:30 de la noche, por medio de la señal de Espn 2. El choque entre chilenos y cafeteros se disputará en El Teniente, de Rancagua.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían O’Higgins y Tolima

Así formaría O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Así formaría Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Júnior Hernández; Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán, Bryan Rovira; Jersson González, Edwar López; Adrián Parra. DT: Lucas González.

