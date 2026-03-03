Figueroa, ante una de las decisiones más difíciles en Comunicaciones

El técnico considerará ponerlo unos minutos para que sume roce.

Figueroa podrá contar con ‘Moyo’. (Comunicaciones X)

Este martes 3 de marzo el equipo de Comunicaciones recibe a Malacateco en partido válido por la jornada 11 del Clausura 2026 de Guatemala, en un juego al que el equipo local llega como claro favorito a conquistar la victoria. Dicho cotejo tendrá como novedad el regreso del gran ídolo de la institución, José Manuel Contreras, quien tras recuperarse de una lesión vuelve a una convocatoria y por ende, el técnico estará ante una decisión más que importante.

El retorno del gran ídolo de Comunicaciones supone todo un tema para el entrenador, ya que deberá decidir si contará con él como titular, o bien lo enviará a la banca a la espera de poder darle minutos. Sentar a una figura como el ‘Moyo’ no es para cualquiera y por eso es que Marco Antonio Figueroa deberá ser cauteloso en relación a la decisión que tome.

Lo esperable, de todos modos, es que el mediocampista no vaya a jugar o bien vea minutos, habida cuenta de que se trata de su primer partido en el año prácticamente, luego de lesionarse en pretemporada y por ende perderse los primeros 10 partidos del equipo. Lo seguro es que de acuerdo a cómo vaya el resultado del partido, Contreras posiblemente vaya a ser opción.

¿Qué decía Figueroa sobre Contreras cuando asumió como nuevo DT?

“Él está lesionado, pero si el tiene la capacidad de jugar como a mi me gusta, va jugar, si el tiene la intensidad para hacerlo, va jugar”, empezó diciendo el entrenador, pero para rubricar su idea, se puso serio: “Puede tener mil años en el club pero yo no me caso con nadie, solamente con la institución”. El caso es que Contreras ya sabe que para ser opción deberá dar un plus más en relación a lo expuesto en 2025.

Queda ver entonces si este martes el mediocampista de 39 años vaya a tener alguna oportunidad, algo que como anticipamos, dependerá de cómo esté yendo el partido. Para los ‘cremas’, ganarle a los ‘toros’ significaría ser provisoriamente líderes hasta que sea el turno de Cobán Imperial que hoy marcha en la cima.

Comunicaciones dio un paso decisivo en la jornada 10 del Clausura 2026 y empieza a mirar el panorama con otros ojos. El triunfo 3-1 ante Guastatoya no solo lo consolidó en la pelea por el liderato del torneo, sino que también le permitió sacar una ventaja clave en la tabla acumulada, el verdadero objetivo que marcó su semestre: alejarse del descenso. Hoy, el equipo de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa ya no juega con la soga al cuello.

En la tabla del Clausura, los Cremas suman 19 puntos en 10 jornadas (seis triunfos, un empate y tres derrotas) y se ubican en el segundo lugar, apenas a uno del líder Cobán Imperial (20) y por encima de Municipal (18). El cierre de la fecha dejó un escenario atractivo en la parte alta, con cuatro equipos separados por apenas tres unidades, lo que mantiene viva la pelea por el primer puesto en esta fase regular.

Te puede interesar