¿Cristiano Ronaldo, en duda para el México vs Portugal? Al Nassr confirma la lesión del astro portugués

El ‘Comandante’ salió lesionado en el duelo ante Al Feiha el sábado 28 de febrero, justamente un mes antes del partido ante la selección mexicana en el Estadio Azteca

Al Nassr confirma la lesión de Cristiano Ronaldo a menos de un mes del juego amistoso ante la selección mexicana en territorio azteca. Este martes, el conjunto de Arabia Saudita informó que el jugador portugués sufrió una lesión en el isquiotibial: “A Cristiano Ronaldo le diagnosticaron una lesión en el isquiotibial tras el último partido contra Al Fayha. Comenzó un programa de rehabilitación y será evaluado día a día”, se lee en el comunicado del club. Si la lesión es menor (grado leve) podría estar fuera una o dos semanas, pero si es ‘moderada’ serían hasta seis semanas y se perdería el duelo ante México en el Estadio Azteca el sábado 28 de marzo de este 2026, partido de preparación rumbo al Mundial 2026, torneo en el que estaría en duda de participar si la lesión fuera grave.

La victoria del Al Nassr por 1-3 ante Al Feiha quedó marcada por la lesión de Cristiano Ronaldo, quien tuvo que abandonar el terreno de juego a los 81 minutos por molestias musculares. El capitán del equipo saudí sufrió una distensión en los isquiotibiales durante una disputa de balón, lo que generó preocupación tanto en el club como entre los aficionados, justo cuando el equipo se encuentra en una lucha reñida por el título de la Liga Profesional Saudí.

El portugués se sintió incómodo después de realizar un giro tras un choque con un rival. A pesar de intentar continuar, solicitó su sustitución con claras muestras de dolor, lo que despertó las alarmas en el banquillo de Al Nassr. Tras la sustitución, Ronaldo fue visto con hielo en la pierna, una imagen que preocupó aún más a los seguidores del club.

Después del silbatazo el técnico de Al Nassr, Jorge Jesús, abordó la situación de Ronaldo en rueda de prensa. “Cristiano sufrió una fatiga muscular y el personal médico realizará urgentemente las pruebas necesarias para determinar su estado”, explicó Jesús. El entrenador prefirió no arriesgar al delantero, una vez que el resultado del encuentro estaba controlado.

Cristiano Ronaldo sufre lesión previo al Mundial 2026 | Reuters

El momento de la lesión es crítico para el club, ya que Al Nassr lidera la liga con 61 puntos, aunque tiene una ligera ventaja sobre equipos como Al Hilal y Al Ahli. Con cada partido siendo crucial en la recta final del campeonato, la duda ahora es cuánto tiempo estará fuera de acción su figura más importante, que ha anotado 21 goles en la liga esta temporada. Además, Ronaldo busca llegar a la histórica cifra de los 1,000 goles, lo que aumenta aún más su relevancia en la plantilla.

El delantero portugués es duda para los próximos partidos del Al Nassr, incluyendo el decisivo choque contra NEOM. Además, la incógnita sobre su participación en el amistoso entre México y Portugal programado para el próximo mes también preocupa a los aficionados y la selección nacional. El tiempo de su recuperación será clave para determinar su disponibilidad tanto en el club como en su selección. Si bien, la selección portuguesa afrontará este partido con otras estrellas de renombre, el duelo ante la selección mexicana no sería lo mismo sin su máxima figura, Cristiano Ronaldo y más, por la locura que se vivió en la venta de boletos.

