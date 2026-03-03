Arranca la venta de boletos para el repechaje mundialista en Guadalajara y Monterrey: ¡Precios desde 200 pesos!

Del jueves 26 al martes 31 marzo se disputarán los partidos de la repesca intercontinental, con selecciones como Nueva Caledonia, Jamaica, Bolivia, Surinam, RD del Congo e Irak

A 100 días del inicio del Mundial 2026, la FIFA inició la venta de boletos para el repechaje intercontinental que se disputará en México el próximo mes de marzo. A través de su plataforma oficial de entradas, el máximo organismo del fútbol liberó los accesos para los cuatro partidos que se celebrarán en Guadalajara y Monterrey, dos en cada sede, y en los cuales se definirán dos cupos para la próxima Copa del Mundo.

La principal novedad es que los boletos tienen un costo de 200 y 300 pesos mexicanos. El primer precio es para los juegos de semifinales, mientras que el segundo es para las finales en cada sede. Las categorías de los accesos se dividen en cuatro: estándar, con opción de asientos tradicionales; de accesibilidad, para usuarios de silla de ruedas, accesibilidad estándar y acceso fácil estándar (solo disponible en el Estadio de Guadalajara); localidad de pie (solo disponible en Monterrey, con una opción de área de pie ofrecida a un precio estándar y cuya compra se liberará en una etapa posterior); y aficionado, asignada específicamente a los Aficionados de las Federaciones Miembro Participantes (PMA) de acuerdo con los criterios y lineamientos establecidos por la PMA.

¿Cuándo inició la fase de venta del repechaje y hasta cuándo estará disponible?

La fase de venta de boletos para el torneo clasificatorio del Mundial 2026 comenzó hoy martes 3 de marzo de 2026 a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) y estará disponible hasta que se agoten las localidades.

¿Cuáles son los precios para los boletos del repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey?

Los precios de los boletos van desde los 200 pesos mexicanos (MXN) hasta los 300 pesos mexicanos (MXN). Es importante mencionar que las compras de entradas para el torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se cobrarán en pesos mexicanos (MXN) y al instante en caso de que tu compra sea exitosa.

¿Qué equipos y partidos se disputarán en Guadalajara en el repechaje para el Mundial 2026?

El repechaje mundialista en Guadalajara tendrá dos juegos: el jueves 26 de marzo a las 21:00 horas Nueva Caledonia se medirá a Jamaica por el pase a la final, la cual se disputará el martes 31 de marzo a las 15:00 horas. En el juego por el boleto ya se encuentra la RD del Congo, ganador de la final de la segunda ronda de la eliminatoria africana.

Nueva Caledonia vs Jamaica | Jueves 26 de marzo | 21:00 horas | Semifinal

RD del Congo vs ganador del Nueva Caledonia vs Jamaica | Martes 31 de marzo | 15:00 horas | Final

¿Qué equipos y partidos se disputarán en Monterrey en el repechaje para el Mundial 2026?

Al igual que en Guadalajara, Monterrey albergará dos partidos del repechaje mundialista. El primero será el Bolivia vs Surinam, el jueves 26 de marzo a las 16:00 horas, mientras que el segundo se realizará el martes 31 de marzo a las 21:00 horas, con Irak ya instalado al ser el ganador en la serie de la quinta ronda de la eliminatoria de la AFC.

Bolivia vs Surinam | Jueves 26 de marzo | 16:00 horas | Semifinal

Irak vs ganador del Bolivia vs Surinam | Martes 31 de marzo | 21:00 horas | Final

