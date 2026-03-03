Atlético Nacional no confía en David Ospina y lo sustituiría para los penaltis ante Millonarios

Un empate al final de los 90 minutos desencadenaría los cobros y elegido para asumir esa responsabilidad sería Harlen Castillo.

Con ocasión de un partido tan trascendental, hay que analizar todas las posibilidades. La serie a partido único en la que se medirán Atlético Nacional y Millonarios durante la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 es un momento definitivo para ambos. No obstante, lo que se viene diciendo desde un buen sector de la opinión pública es que el favorito es el cuadro Verdolaga.

No es para menos. El beneficio otorgado en el sorteo le dejó la condición de local y tener un proyecto con más tiempo de trabajo al mando de Diego Arias tiene que servir de algo. Sin embargo, el Embajador ha venido levantando su nivel a partir de la llegada de Fabián Bustos al banquillo y sabrá que este es uno de los objetivos del semestre.

Teniendo en cuenta que estos duelos suelen vivirse de maneras especiales y que las pulsaciones van a mil, tampoco resulta descabellado pensar en un empate al final de los 90 minutos. Lo que se contempla en el reglamento de competencia en este caso es una definición con cobros desde el punto penalti.

Información entregada por el periodista José Luis Alarcón en SportsCenter AM de ESPN, apunta a que ese escenario genera cierta desconfianza del club hacia David Ospina, pues atajar penas máximas no es su fuerte. Aunque afirmó que no es una decisión tomada todavía, la opción de que Harlen Castillo ingrese en los últimos minutos para encargarse de un desenlace así sí se ha venido conversando.

Aquí vale la pena recordar la última tanda de penaltis para Nacional, la cual fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 frente a Sao Paulo. El veterano guardameta no logró atajar disparos y la clasificación quedó en manos del cuadro brasileño. Tal parece que el equipo Verdolaga tiene en mejor concepto para ello al suplente.

La estadística parece sustentar la desconfianza. Según los datos registradas en TransferMarkt y refiriéndose únicamente a penaltis sancionados durante tiempo de juego, no en tanda de definición, Ospina se queda sin cómo defenderse. A lo largo de su carrera, ha estado al frente de 66 cobros, habiendo parado solamente cinco de ellos. Eso da un pobre 7,57% de efectividad en esas situaciones.

Sin haber confirmación oficial de la convocatoria, la alineación titular del Verdolaga para este partido sería con Ospina en el arco. La defensa estaría compuesta por Andrés Román, Simón García, William Tesillo y Milton Casco. Los centrocampistas serían Juan Zapata, Jorman Campuzano y Juan Regifo. Por último, los hombres que estarían en ataque serían Cristian Arango, Alfredo Morelos y Marlos Moreno.

