¡Capital del fútbol! Todos los eventos que habrá en CDMX para el Mundial 2026

La Ciudad de México (CDMX) se alista para recibir uno de los eventos más grandes del deporte mundial: la Copa Mundial de la FIFA 2026. Desde el primer día del torneo hasta su clausura, la capital mexicana ofrecerá una gran variedad de actividades, culturales, deportivas y comunitarias, para que tanto los locales como los visitantes vivan el fútbol de una manera única. A través de festivales, exposiciones, murales y eventos al aire libre, CDMX se convertirá en el epicentro mundialista, donde los fanáticos podrán disfrutar del fútbol en cada rincón. Este artículo repasa todos los eventos y actividades más destacados que se llevarán a cabo en la capital mexicana rumbo al Mundial 2026.

Cuenta regresiva hacia el Mundial

El 11 de junio de 2026 marcará el inicio de una fiesta mundialista como nunca antes en la historia de la CDMX. El reloj de cuenta regresiva, ubicado en Paseo de la Reforma, comenzó su tarea simbólica al señalar el tiempo exacto que falta para el partido inaugural en el Estadio Azteca. Este reloj no solo sirve como un marcador del paso del tiempo, sino como un recordatorio constante de lo que está por venir: el Mundial 2026, que promete ser un evento lleno de emociones y sorpresas. Desde su instalación, el reloj ha sido el punto de encuentro de miles de personas, quienes se detienen a ver cómo avanza la cuenta regresiva.

Festivales futboleros en toda la ciudad

CDMX está lista para albergar 16 festivales futboleros en cada una de sus alcaldías. Estos festivales serán espacios de convivencia, en los que se proyectarán los partidos del Mundial en pantallas gigantes, junto a actividades culturales y deportivas. El Zócalo capitalino será la sede de uno de los principales festivales, donde se instalarán espacios para conciertos, exhibiciones de fútbol y zonas interactivas para todos los aficionados. Además, el FIFA Fan Festival será otro de los grandes atractivos para los turistas y residentes, donde podrán disfrutar de la transmisión de los partidos, música en vivo y diversas actividades relacionadas con el fútbol.

Más de 20 pantallas gigantes serán instaladas en diferentes puntos de la ciudad para garantizar que nadie se pierda ni un solo partido. Estos espacios estarán rodeados de actividades, zonas de comida, juegos interactivos, torneos de fútbol y muchas sorpresas. Estos festivales no solo buscan ofrecer un espacio para ver los partidos, sino también para celebrar la cultura futbolística que une a millones de personas en todo el mundo.

Murales y arte urbano: la ciudad como lienzo

Uno de los proyectos más ambiciosos de la capital es la creación de mil murales en diferentes puntos de la ciudad, los cuales estarán inspirados en el fútbol, la historia de los Mundiales, y la cultura mexicana. Estos murales serán instalados en zonas estratégicas, como el Centro Histórico, Coyoacán, y Xochimilco, permitiendo que tanto los locales como los turistas disfruten de una galería al aire libre, celebrando la pasión por el fútbol.

El proyecto de los murales también servirá como un homenaje a los mundialistas históricos, recordando los logros de la selección mexicana, las estrellas internacionales y los momentos más destacados de los Mundiales celebrados en México en 1970 y 1986. Además, se planifican intervenciones artísticas en edificios emblemáticos, transformando la ciudad en un gran lienzo lleno de vida y color.

Eventos culturales y exposiciones históricas

La cultura del fútbol en la CDMX será celebrada con una serie de exposiciones históricas, que estarán abiertas al público de forma gratuita. Una de las más destacadas será la muestra titulada ‘Memoria colectiva: 70 y 86’, dedicada a recordar los Mundiales que México organizó en 1970 y 1986. La exposición incluirá artículos históricos, fotografías, y objetos representativos de esos dos Mundiales, permitiendo a los aficionados revivir esos momentos históricos.

Además, habrá otras exposiciones interactivas que se enfocarán en el legado del fútbol, cómo este deporte ha influido en la cultura mexicana, y su impacto en la sociedad. También se realizarán documentales, conferencias y charlas abiertas a todos los interesados en profundizar su conocimiento sobre la historia del fútbol y su relación con México.

Récords mundiales y eventos masivos

La capital también buscará romper récords Guinness como parte de su celebración mundialista. Uno de los eventos más esperados es la clase de fútbol más grande del mundo, que se llevará a cabo en el mes de marzo de 2026. Este evento reunirá a miles de personas en el Zócalo, donde participarán en una sesión masiva de entrenamiento futbolero. Este evento no solo será un espectáculo visual, sino que también pretende unir a personas de diferentes edades y nacionalidades en torno a una misma pasión.

Otro de los eventos destacados será la ‘ola humana’ más grande del mundo, que se realizará justo antes de iniciar el Mundial. Este evento será un símbolo de la unidad mundialista, con miles de personas creando una ola humana que recorrerá una de las principales avenidas de la ciudad, emulando el espíritu de camaradería que caracteriza al fútbol.

Torneos, ‘mundialitos’ y eventos recreativos

En paralelo a los eventos masivos, la CDMX organizará torneos de fútbol infantil y juvenil, conocidos como los ‘mundialitos’. Estos torneos se llevarán a cabo en las principales canchas públicas de la ciudad, donde los jóvenes futbolistas podrán competir en categorías organizadas. Además, estos torneos estarán acompañados de actividades recreativas, juegos y otras iniciativas que buscan fomentar el deporte y la actividad física entre los más pequeños.

Estos eventos serán una excelente oportunidad para impulsar el fútbol base en la ciudad, ofreciendo a los niños y adolescentes un espacio para desarrollar sus habilidades y mostrar su pasión por el deporte.

Iluminación y ambientación mundialista

La ambientación mundialista se hará presente en cada rincón de la ciudad, desde la iluminación especial de monumentos hasta la decoración de calles y avenidas con banderas, camisetas, y motivos futbolísticos. La CDMX se vestirá con los colores de la Copa Mundial 2026 y tendrá una decoración espectacular en puntos clave, como el Ángel de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes, y el Museo Nacional de Antropología.

La ciudad también ofrecerá paseos temáticos, donde los visitantes podrán disfrutar de rutas gastronómicas, actividades al aire libre, y visitas turísticas que combinan la belleza de la capital con la euforia del fútbol.

