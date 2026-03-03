Carlos Vela ve al Mundial 2026 como la oportunidad para que México dé un paso adelante como país

El mundialista azteca en 2010 y 2018 considera que la Copa del Mundo puede cambiar a México en muchos aspectos

A tan solo 100 días de la inauguración del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, el ex seleccionado mexicano Carlos Vela, compartió sus pensamientos sobre la importancia del evento para el país.

En una conferencia que marca el inicio de la cuenta regresiva del debut del Tricolor ante Sudáfrica, Vela destacó que este torneo será un paso crucial para México en diversos aspectos. Según el jugador, la experiencia de participar en un Mundial desde la perspectiva de un jugador no se compara con la de un aficionado, y mucho menos con la de ser el anfitrión del evento.

“Me ha tocado jugarlo y no lo vives de la manera que lo puedes vivir como un aficionado o como país para usarlo como crecimiento. Estás concentrado, estás enfocado en solo en jugar, en representar a tu país, en que toda la gente que está viéndote desea que juegues bien, que ganes y no eres consciente de la magnitud que es representar a tu país en un Mundial. Y no me puedo imaginar el poderlo organizar”

El delantero, además, enfatizó que el Mundial 2026 será una oportunidad única para que México brille en el escenario mundial, no solo en lo deportivo, sino también en lo económico y cultural, mostrando la belleza del país a los turistas de todo el mundo.

“Va a ser un paso muy importante para el país en todos los aspectos, económico, cultural, poder demostrar lo bonito que es el país y obviamente el poderlo hacer de una manera segura, de darle esas armas a los turistas, a la gente que viene de fuera”, puntualizó.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, las palabras del ex jugador de equipos como Arsenal, Real Sociedad y LAFC, subrayan la relevancia del evento para el crecimiento y la proyección de México en la esfera global.

“Se necesita que el país esté preparado y que demos ese paso adelante. Va a ser muy importante y que mejor momento que en el Mundial y creo que va a ser un paso muy importante para todos”, culminó.

