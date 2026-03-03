Atlético Nacional vs Millonarios, en vivo: horario y dónde ver la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El sorteo determinó que la condición de local será para el Verdolaga en una serie a partido único que genera grandes expectativas.

Atlético Nacional y Millonarios, serie a partido único en Sudamericana.

Después de varias semanas de espera llega un momento con mucha expectativas. La fase preliminar citará a Atlético Nacional frente a Millonarios por un cupo en la instancia de grupos de la Copa Sudamericana 2026. No hay segundas oportunidades, pues solamente serán 90 minutos y los eventuales cobros desde el punto penalti los que definan al clasificado.

Horario y dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Esta es una serie que se define a partido único y el sorteo determinó que el que tendrá la condición de local es el cuadro Verdolaga. Así las, cosas, el duelo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín se jugará este miércoles, 4 de marzo, a las 7:30 p.m.

El encuentro se podrá ver por ESPN, en su canal que suele estar incluido en la mayoría de cableoperadores. Además, quienes tengan una suscripción activa en la plataforma de streaming de Disney+ también podrán disfrutarlo.

Posibles alineaciones: así jugarían Atlético Nacional y Millonarios

Así formaría Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Juan Zapata, Jorman Campuzano, Juan Regifo; Cristian Arango, Alfredo Morelos y Marlos Moreno. D.T.: Diego Arias.

Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.

Últimos resultados oficiales de Atlético Nacional

01.03.2026 | Deportes Tolima 1-0 Atlético Nacional.

25.02.2026 | Santa Fe 1-2 Atlético Nacional.

21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Alianza.

15.02.2026 | Deportivo Cali 1-0 Atlético Nacional.

12.02.2026 | Atlético Nacional 4-1 Fortaleza.

Últimos resultados oficiales de Millonarios

26.02.2026 | Millonarios 5-1 Deportivo Pereira.

21.02.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Millonarios.

14.02.2026 | Millonarios 2-1 Llaneros.

11.02.2026 | Millonarios 1-0 Águilas Doradas.

08.02.2026 | Deportivo Cali 0-0 Millonarios.

