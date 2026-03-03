Antigua GFC vs Achuapa en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Antigua Achuapa, Liga de Guatemala, en vivo y en directo

En el Estadio Pensativo se juega mucho más que tres puntos. Antigua GFC recibe a Achuapa en la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala con la necesidad de confirmar que su recuperación es real y no apenas un espejismo. El bicampeón nacional quiere volver a meterse en la conversación por los puestos de clasificación, mientras que los cebolleros llegan decididos a sostener su buen torneo y mantenerse en zona de privilegio. Aquí te contamos dónde mirar el partido en vivo y todos los detalles del encuentro.

Antigua GFC tiene 10 puntos y ocupa el noveno lugar, producto de dos triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo de Mauricio Tapia no comenzó bien el campeonato, pero empieza a mostrar señales de mejora: viene de vencer 2-0 a Guastatoya como local y de empatar 2-2 ante Malacateco como visitante, resultados que le devolvieron algo de confianza tras un inicio irregular.

Por su parte, Achuapa suma 15 unidades y se ubica en la quinta posición, con cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. El conjunto dirigido por Rafael Loredo armó su temporada pensando primero en evitar problemas con la permanencia y hoy se encuentra en una situación cómoda, incluso soñando con clasificar a playoffs. Sin embargo, arrastra tres partidos sin ganar y necesita reencontrarse con el triunfo para no perder terreno en la parte alta.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Antigua GFC vs Achuapa de la jornada 11 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Achuapa está programado para el miércoles 4 de marzo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Pensativo. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs Achuapa hoy

Ni Antigua GFC ni Achuapa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Rafael Loredo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Antigua GFC: Estuardo Sicán; Héctor Prillwitz, Juan Carbonell, José Ardón, Enzo Fernández; José Rosales, Enrique Camargo, Diego Fernández; Santiago Garzaro, Andris Herrera; y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Achuapa: Ederson Cabezas; Kevin Tiul, Yeison Carabali, Dayron Suazo, Mathius Gaitán; Cristian González, Edgar Macal, Carlos Santos; Carlos Mejía, Derlis Aquino y Alexis Matta. DT: Rafael Loredo.

Antecedentes y últimos resultados del Antigua GFC vs Achuapa en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Achuapa:

11 de octubre de 2025 | Antigua GFC 1-0 Achuapa | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 2 de agosto de 2025 | Achuapa 2-0 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 27 de abril de 2025 | Antigua GFC 2-0 Achuapa | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 1 de marzo de 2025 | Achuapa 2-0 Antigua GFC | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 17 de noviembre de 2024 | Achuapa 1-0 Antigua GFC | Torneo Apertura 2024

