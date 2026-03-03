Lewis Hamilton y Ferrari: ¿Favoritos para ser campeones de la F1 en 2026?

Con la pretemporada mostrando signos de fortaleza, la combinación de Hamilton y Ferrari podría estar en la lucha por el campeonato de F1 en 2026

Lewis Hamilton, a paso firme para la temporada F1 2026 | Reuters

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se acerca y ya comienzan a surgir los primeros pronósticos sobre qué equipos y pilotos dominarán el campeonato. A tan solo días del inicio del Gran Premio de Australia, los tests de pretemporada han dejado algunas sorpresas que podrían marcar la pauta. Entre los principales favoritos destacan Lewis Hamilton y Ferrari, quienes, tras un fuerte desempeño en los ensayos, parecen estar listos para luchar por el título de constructores. ¿Serán capaces de terminar con una sequía que ha durado 16 años en la F1?

Los test de pretemporada dejaron algunas sorpresas. Ferrari mostró un rendimiento destacado, con Charles Leclerc y Hamilton destacando entre los pilotos más rápidos. En Barcelona, el británico registró un tiempo de 1:16.348 en la sesión vespertina del día 5 al volante del Ferrari SF-26, el mejor tiempo de la semana. Además, la escudería ha realizado avances en varias áreas clave de desarrollo, como el motor y la aerodinámica, lo que ha elevado la esperanza de verlos pelear por el título.

Hamilton, quien busca revancha con Ferrari con la misión de obtener su octavo título mundial, se ha mostrado optimista respecto al equipo y al coche, indicando que “está en un lugar mucho mejor” que en 2025. Aunque aún es temprano para hacer predicciones definitivas, su experiencia en la pista y su historial de éxito lo convierten en una de las grandes esperanzas para la escudería italiana.

“No me voy a ninguna parte, así que quédense conmigo. Por un momento olvidé quién era, pero gracias a ustedes y a su apoyo, no volverán a ver esa mentalidad”, escribió Hamilton en su cuenta de Instagram.

El desafío de Aston Martin y otros equipos

Mientras tanto, equipos como Aston Martin enfrentan serios problemas de fiabilidad. El equipo de Lawrence Stroll sufrió con problemas de motor, especialmente con su nuevo proveedor de unidades de potencia, Honda. Esto ha generado dudas sobre su rendimiento y su participación en el Gran Premio de Australia, lo que podría dejar a Ferrari con una menor competencia en las primeras etapas del campeonato.

Por su parte, equipos como Mercedes y McLaren también continuarán siendo fuertes contendientes tras lo visto en las pruebas, un paso delante de Red Bull. “El equipo tuvo muchos problemas con la correlación al final de las últimas regulaciones, principalmente por dos aspectos”, admitió Pierre Waché, director técnico de la escudería de las bebidas energéticas.

“El nivel de competitividad en la zona alta va a ser tremendo y vamos a necesitar mucho tiempo para llegar al nivel que queremos llegar. Estamos muy seguros de que probablemente estamos persiguiendo al grupo de los mejores en este momento”, añadió Laurent Mekies, CEO de Red Bull Racing.

Las claves de Ferrari para 2026

La innovación en el diseño del coche de Ferrari ha sido una de las principales razones del optimismo. El SF-26, el nuevo monoplaza, ha demostrado ser competitivo tanto en términos de velocidad como de gestión de neumáticos. Además, el uso de un turbo más pequeño ha permitido a Ferrari ser más eficiente en circuitos con curvas lentas, lo que puede ser una ventaja significativa en circuitos como Mónaco.

La capacidad de Ferrari para mantener un desarrollo continuo y rápido será crucial para asegurarse de que se mantengan competitivos a lo largo de la temporada. A medida que se acerquen las primeras carreras, el rendimiento en la clasificación y las simulaciones de carrera serán determinantes.

El inicio de la temporada será determinante para todos los equipos, especialmente para Ferrari, que debe aprovechar su buen inicio. Sin embargo, con la presión de tener a Hamilton en el equipo, la escudería italiana también debe asegurarse de manejar adecuadamente la competencia interna con Charles Leclerc, quien marcó el mejor tiempo en las pruebas de pretemporada de Bahréin.

Ferrari será uno de los que más expectativas levante, no solo por la presencia de Hamilton, sino por el deseo de romper la racha de 16 años sin un título mundial de constructores (18 cuando hablamos del campeonato de pilotos).

