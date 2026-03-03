Marquense vs Guastatoya en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

La jornada 11 del Torneo Clausura 2026 presenta un duelo directo por la permanencia en el Estadio Marquesa de la Ensenada, donde Marquense y Guastatoya se enfrentan con la urgencia al máximo. Ambos necesitan sumar para no comprometer aún más su situación en la tabla acumulada, en un partido que puede marcar un antes y un después en la lucha por evitar el descenso. Aquí te contamos dónde mirar el encuentro en vivo y todos los detalles de este choque clave en la Liga Nacional de Guatemala.

Marquense tiene 8 puntos y se ubica en el último lugar, producto de dos triunfos, dos empates y seis derrotas. El equipo de Leonel Noriega está cada vez más presionado en la pelea por la permanencia: en la tabla acumulada es último con 31 unidades, por debajo de Mictlán (33) y del propio Guastatoya (34), que hoy sería el primer salvado. Además, arrastra tres partidos sin ganar y fuera de casa ha perdido todos sus encuentros, una señal preocupante en este momento decisivo.

Por su parte, Guastatoya suma 12 puntos y ocupa la séptima posición con tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. El equipo de Pablo Centrone tiene un margen un poco más amplio, pero tampoco puede relajarse. Viene de caer 2-0 ante Antigua GFC como visitante y 3-1 frente a Comunicaciones como local, por lo que el primer objetivo será cortar esa racha negativa y sumar en un duelo directo que puede definir mucho en la parte baja del campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Marquense vs Guastatoya de la jornada 11 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Guastatoya está programado para el miércoles 4 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Guastatoya hoy

Marquense no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Guastatoya no podrá contar con Emanuel Yori y Yordin Hernández, expulsados en la caída ante Comunicaciones. Se estima que Leonel Noriega y Pablo Centrone no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Marquense: Javier Colli; Elías Vásquez, Oscar Linton, Marco Rodas; David Chuc, Miguel Escobar, Christian López, Dylan Flores, José Joj; Carlos Estrada y Diego Casas. DT: Leonel Noriega.

Guastatoya: Rubén Escobar; Joshua Ubico, Uzias Hernández, Keyner Agustín, Víctor Armas; Ariel Lon, José Almanza, Denilson Sánchez; Nelson García, Santiago Gómez y Keyshwen Arboine. DT: Pablo Centrone.

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Guastatoya en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Guastatoya:

23 de noviembre de 2025 | Guastatoya 5-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de septiembre de 2025 | Marquense 0-2 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Guastatoya 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 25 de enero de 2025 | Marquense 2-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 6 de octubre de 2024 | Marquense 1-1 Guastatoya | Torneo Apertura 2024

