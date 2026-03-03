Eden Hazard y el Mundial que lo puso en la cima: Rusia 2018 en el conteo rumbo a la Copa

A 100 días del inicio del torneo, su nombre recuerda que una actuación puede definir un legado mundialista

Faltan 100 días para que vuelva a rodar el balón en una Copa del Mundo con el certamen 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, por lo que en Claro Sports iniciamos, desde este 3 de marzo, el conteo regresivo del día 100 al 1 con una lista dedicada a los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales. El criterio es claro: cada nombre será evaluado únicamente por su rendimiento en Copas del Mundo, no por su carrera completa en clubes o selecciones.

En ese recorrido aparece Eden Hazard, un futbolista cuya historia mundialista tiene un punto de quiebre evidente: Rusia 2018.

Brasil 2014: el primer paso de Hazard en una Copa del Mundo

Eden Hazard debutó en Copas del Mundo en Brasil 2014. Bélgica regresaba al torneo tras más de una década de ausencia y el entonces capitán asumía la responsabilidad de liderar a una generación dorada que empezaba a consolidarse con nombres como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku.

En aquel Mundial disputó cinco partidos, no registró goles y dio dos asistencias. Bélgica alcanzó los cuartos de final, donde fue eliminada por Argentina. Hazard participó en la fase de grupos y en las rondas de eliminación directa, mostrando capacidad para conducir el juego y generar desequilibrio, aunque sin incidencia directa en el marcador más allá de sus asistencias.

Brasil 2014 fue el punto de partida. Rusia 2018 sería el escenario de su consagración.

Rusia 2018: el Mundial de Eden Hazard

En Rusia 2018, Hazard firmó el torneo que lo coloca en esta lista histórica. Bélgica llegó como una selección consolidada y el capitán asumió un rol central en cada partido.

Disputó seis encuentros, marcó tres goles y dio dos asistencias. Más allá de los números, su influencia fue constante en la construcción ofensiva del equipo. Participó en la salida de balón, condujo transiciones y asumió duelos individuales en momentos decisivos.

Uno de los partidos que marcó su Mundial fue el duelo por el tercer lugar ante Inglaterra, donde anotó uno de los goles que aseguraron el podio para Bélgica. En cuartos de final, ante Brasil, fue determinante en la gestión del balón y en la transición ofensiva que llevó a su selección a semifinales.

Al finalizar el torneo, Eden Hazard recibió el balón de plata al segundo mejor jugador del Mundial solo por detrás de Luka Modric, reconocimiento que selló su impacto en Rusia 2018. Bajo el criterio de esta lista —evaluar exclusivamente el desempeño en Copas del Mundo— ese torneo lo coloca entre los nombres que dejaron huella directa en la historia del campeonato.

Qatar 2022: el cierre de su historia

En Qatar 2022, la historia fue distinta. Bélgica quedó eliminada en fase de grupos y Hazard disputó tres partidos sin registrar goles ni asistencias. Su participación fue limitada y no logró incidir en el desarrollo del torneo.

Ese contraste refuerza la dimensión de lo realizado cuatro años antes. Si Brasil 2014 fue aprendizaje y Qatar 2022 despedida, Rusia 2018 fue el punto más alto.

Hazard, en la lista rumbo al día 1

En este conteo rumbo al Mundial, Eden Hazard entra por lo hecho en Rusia 2018. El criterio no contempla su rendimiento en clubes ni su trayectoria completa, sino su peso específico en Copas del Mundo.

A 100 días del inicio del torneo, su nombre recuerda que una actuación puede definir un legado mundialista. En el caso de Hazard, ese legado tiene fecha y sede: Rusia 2018.

