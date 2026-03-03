El Estadio Azteca avanza: así marchan las obras a 100 días del Mundial 2026

El recinto de la Ciudad de México será la sede del partido de inauguración de la Copa del Mundo, donde la selección mexicana recibirá a Sudáfrica el 11 de junio

La cuenta regresiva ha iniciado: 100 días nos separan de que arranque el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. Pero la historia comienza en el Estadio Ciudad de México. La pelota va a rodar el próximo 11 de junio y en 100 días México, oficialmente, y el Estadio Azteca serán mundialistas por tercera ocasión.

Aquí Pelé levantó los brazos en 1970, aquí se jugó el partido del siglo, aquí Maradona escribió la mano de Dios y el gol que marcó una época. La historia del Estadio Azteca es inagotable y aún le quedan muchos capítulos por contar. Hoy, a poco más de tres meses de que la fiesta comience y mientras la maquinaria no se detiene, el estadio ya respira Mundial.

Construido bajo la dirección del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el Azteca abrió sus puertas el 29 de mayo de 1966. Hoy, a 59 años de su inauguración, con una capacidad proyectada cercana a los 87,000 espectadores, se alista para el 2026.

A menos de un mes de su reapertura, el trabajo continúa: grúas, estructuras desmontadas y antiguas butacas acumuladas, con zonas aún en intervención muestran que aún hay trabajo por hacer.

Estadio Azteca en la CDMX | Claro Sports

Sobre la Calzada de Tlalpan, que será la entrada principal, anteriormente había comercios, puestos de comida. En estos momentos se trabaja ya en la jardinería y la colocación de plantas para hacer más estética la llegada de miles de aficionados.

En la parte superior ya se instala el nuevo sistema de cubierta, una membrana que envolverá el anillo superior del Coloso y contará con iluminación integrada que redefinirá su imagen nocturna. Al interior, el césped híbrido ya muestra avances y el nuevo butacado está prácticamente completo, salvo en la zona de lateral oriente, donde la tribuna fue demolida para dar paso a áreas VIP y zonas de hospitalidad bajo estándares FIFA.

La remodelación, iniciada en el segundo semestre del 2024, se encuentra en su fase final, con una fecha de reapertura programada para el 28 de marzo, aunque algunos trabajos complementarios continuarán posteriormente.

En el exterior se repavimenta el Circuito Azteca y se realizan ajustes en el entorno. Cabe destacar que el estacionamiento no estará disponible durante el Mundial por protocolos de seguridad de FIFA. La forma más sencilla de accesar será mediante el tren ligero en la estación Estadio Azteca, conectando directamente con la rampa peatonal donde anteriormente había comercios.

En 1970 fue México ante la Unión Soviética; en 1986 fueron Italia y Bulgaria; en 2026 será turno de México y Sudáfrica. Tres inauguraciones, una sola historia. El Coloso de Santa Úrsula se prepara para su momento más grande.

