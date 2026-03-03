Rodrygo le dice adiós a la temporada con el Real Madrid y al Mundial 2026

El Real Madrid confirmó que Rodrygo sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la derrota a manos del Getafe

Lo que en un inicio parecía una molestia física producto de la alta exigencia en la recta final de la temporada con el Real Madrid acabó por convertirse en un problema mucho más serio para Rodrygo. El delantero brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión de gravedad que no solo lo dejará fuera de la etapa más decisiva de la campaña, sino que también compromete su participación en el Mundial 2026, donde aparecía como una de las opciones más seguras de Carlo Ancelotti para la selección de Brasil.

El conjunto blanco confirmó el rumor que apareció durante las primeras horas de este martes 3 de febrero: su futbolista sufrió una grave lesión durante la derrota del equipo blanco ante el Getafe en el Estadio Santiago Bernabéu, un duro golpe para el jugador sudamericano y el combinado blanco.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha”, señala el breve comunicado de prensa del equipo merengue en su página oficial.

Rodrygo encendió las alarmas durante el partido del Real Madrid ante el Getafe en la última jornada. El delantero cayó en la banda luego de que su rodilla quedara enganchada con el pasto, una acción que generó preocupación inmediata. El dolor fue evidente y, aunque logró continuar en el encuentro, con el paso de las horas se confirmó que la lesión era más grave de lo presupuestado inicialmente para la estrella del combinado blanco.

Según algunas versiones periodísticas, los servicios médicos del club lo evaluaron en el mismo vestuario tras el partido. La primera decisión del conjunto blanco fue actuar con cautela y esperar a la realización de las primeras pruebas médicas por la mañana en España, estudios que finalmente terminaron por confirmar el peor de los escenarios.

Cabe recordar que el brasileño reapareció en la derrota del Real Madrid ante el Getafe después de casi un mes de ausencia por una tendinitis. Pese a que fue uno de los elementos más destacados en un partido gris para la mayoría de los futbolistas merengues, el jugador habría estado mermado físicamente, una condición que terminó por pasar factura.

Una de las imágenes posteriores al encuentro lo mostró sujetándose la rodilla derecha, instante en el que habría sentido las primeras molestias de la lesión que dejará fuera a Rodrygo tanto de la recta final de la temporada como del próximo Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de un golpe duro para la selección brasileña, que se encuentra en la fase decisiva para definir el plantel que competirá en la cita internacional del próximo verano.

Brasil reacciona a la lesión de Rodrygo

“La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresa su solidaridad con Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid y de la selección brasileña, quien sufrió una grave lesión durante el partido contra el Getafe en La Liga. Rodrygo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. La CBF le desea al jugador una pronta recuperación y un regreso a las canchas lo antes posible”, señala el comunicado de prensa del scratch du oro.

¿La lesión de Rodrygo aceleraría su salida del Real Madrid?

Los constantes rumores sobre una posible salida de Rodrygo del Real Madrid no son nuevos, ya que tan solo durante el pasado verano su nombre volvió a aparecer entre las versiones habituales del mercado de fichajes, con el Manchester City de Pep Guardiola como uno de los supuestos interesados en el futbolista de 25 años, cuyo rol quedó en entredicho ante la sobrepoblación del conjunto blanco en el extremo izquierdo, donde compite con Vinícius Jr. y Kylian Mbappé; por ahora, el brasileño mantiene un contrato vigente hasta el 30 de junio de 2028, aunque habrá que esperar para conocer cuál será su futuro tras la grave lesión que sufrió esta semana.

