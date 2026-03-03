Lo nunca visto en el deporte: West Ham le prohibe a Adama Traoré que vaya al gimnasio

El entrenador Nuno Espirito Santo le pide al canterano del Barcelona, quien llegó en el mercado invernal a los hammers, que deje de levantar pesas

En el deporte del más alto nivel, no es extraño que haya algunos atletas que no tengan la disciplina más alta y los clubes tengan que cuidar más su alimentación o preparación física. Lo que rara vez sucedía es un equipo que le prohíbe a un jugador hacer ejercicio, pero eso acaba de suceder con Adama Traoré.

En la Premier League, la considerada mejor liga del mundo, sucedió este peculiar acontecimiento con el canterano del Barcelona. El lunes en conferencia de prensa previo al partido ante el Fulham, Nuno Espirito Santo fue cuestionado sobre un video que subió Crysencio Summerville en el que se ve a Adama en el gimnasio, ‘desenmascarando’ a su compañero, quien dijo en el pasado que no hacía pesas, pero se le ve en un banco preparado para hacer press de pecho con más de 145 kilogramos. Tras ello, el entrenador del West Ham dio a conocer el peculiar veto.

“Es increíble su musculatura y su genética. Su físico ha estado así desde hace mucho tiempo y debería evitar el gimnasio. Le he dicho que se aleje del gimnasio. Es algo que creo que debe de considerar. Tiene suficiente peso”, declaró Nuno.

Traoré mide 1.72 metros de altura y pesa, según reportes de medios ingleses, 86 kilogramos, pero la densidad muscular que desarrolló desde que dejó la cantera del Barça llama la atención.

Nuno agregó que Adama debe hacer otro tipo de trabajo en el gimnasio, no simplemente cargar peso, y le compara con otros jugadores que sí necesitan subir de masa muscular: “Hace trabajo preventivo en el gimnasio, pero no está haciendo pesas. Es lo contrario con Airidas Golambeckis tiene que pasar horas en el gimnasio. Necesitamos que aumente su peso, es uno de los que tiene que crecer en músculo”.

Adama ya había coincidido con Nuno en el Wolverhampton de 2018 a 2021 y volvieron a encontrarse en enero del 2026, luego de que el Fulham le mandara a préstamo al West Ham, meses después de que el entrenador portugués tomara el puesto de Graham Potter, quien no ganó en los primeros cinco partidos de la Premier y quedaron fuera de la Copa de la Liga en su primer duelo.

Traoré apenas ha disputado 107 minutos en cinco partidos con los hammers, siendo suplente en todos los encuentros.

“Se ha adaptado bien al equipo, aporta buena energía al equipo. Tratamos de que mejore cada día, ha participado por lapsos en los partidos. Delante de él hay dos jugadores que están en gran nivel y es paciente para reconocer que sus oportunidades vendrán“, dijo Nuno.

El West Ham marcha en puestos de descenso en la Premier League. Tienen 28 puntos, a solo dos del lugar 17, que tiene el Nottingham Forest, equipo que disputa los octavos de final de la Europa League. A Nuno no le sorprende que un equipo esté bien en las competiciones continentales y sufra en la liga inglesa.

“Es evidencia de lo competitiva que es la Premier. Es la mejor liga del mundo, todo es posible. Cada temporada tiene sorpresas. Pasó el año pasado, pasa ahora y pasará en el futuro. Los equipos tienen que lidiar con estas situaciones”.

