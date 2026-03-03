¡Se acabó el idilio! Flamengo despide a Filipe Luis tras una serie de tropiezos en 2026

A través de un comunicado oficial emitido por el Flamengo, el club confirmó que Filipe Luís y su cuerpo técnico dejarían el cargo

Filipe Luis se va del Flamengo de manera sorpresiva | REUTERS/Sergio Moraes

El ciclo de Filipe Luís al frente de Flamengo, un proceso lleno de logros, llegó a su fin de manera sorpresiva, justo después de una aplastante victoria 0-8 ante Madureira en el campeonato carioca. Aunque el resultado aseguró el pase a la final del torneo contra Fluminense, la directiva del club sorprendió al anunciar que el entrenador portugués no seguiría en su puesto. Un desenlace inesperado que deja un vacío tras una era llena de éxitos.

A través de un comunicado oficial emitido por el Flamengo, el club confirmó que, desde el 3 de marzo, Filipe Luís y su cuerpo técnico, compuesto por Ivan Palanco, auxiliar técnico, y Diogo Linhares, preparador físico, dejarían el cargo. Agradecieron a los tres por su dedicación y profesionalismo, deseándoles suerte en sus futuros proyectos.

Filipe Luís llegó al banquillo del Flamengo el 30 de septiembre de 2024, sucediendo a Tite en medio de un contexto desafiante. Con su vasta experiencia internacional, proveniente de equipos como Real Madrid, Atlético de Madrid y Chelsea, el exlateral izquierdo asumió el reto de devolverle al Flamengo su protagonismo en el fútbol mundial, y lo logró con creces. Bajo su mando, el equipo carioca volvió a brillar a nivel continental.

Durante su gestión, el Flamengo cosechó varios títulos significativos, destacándose la Copa Libertadores 2025, donde vencieron a Palmeiras por 1-0 en una final cargada de emociones. Aparte de los trofeos internacionales, también levantó títulos nacionales y supercopas, consolidando un ciclo exitoso que, a priori, parecía tener mucho por ofrecer aún. Sin embargo, la temporada 2026 mostró dificultades inesperadas para el equipo.

En la Copa Intercontinental 2025, el Flamengo pasó con éxito la fase de grupos, derrotando a Cruz Azul y Pyramids FC, pero en la final ante el PSG, sucumbieron en una tanda de penales. En el Mundial de Clubes, el equipo avanzó como líder del grupo, superando al Chelsea, pero fue eliminado por el Bayern Munich en octavos de final, lo que dejó un sabor amargo a una campaña internacional que pudo haber sido histórica.

Sin embargo, el inicio del 2026 estuvo marcado por un desempeño muy por debajo de las expectativas. Con cinco derrotas en los primeros doce partidos, el Flamengo atraviesa uno de sus peores comienzos en años. A esto se sumaron derrotas dolorosas como la caída en la Supercopa de Brasil ante Corinthians (0-2) y la eliminación en la Recopa Sudamericana a manos de Lanús, con marcadores de 1-0 y 2-3, lo que terminó por generar dudas sobre la continuidad de Filipe Luís.

A pesar de la abultada victoria en el campeonato carioca, la directiva del Flamengo decidió dar por concluido el ciclo del entrenador, tomando en cuenta los recientes tropiezos y la falta de consistencia en los últimos resultados. La pérdida de títulos importantes y el irregular desempeño del equipo marcaron el fin de una etapa dorada, pero también la conclusión de un proceso que dejó huella en el club.

Antes de que su salida se hiciera oficial, Filipe Luís expresó un mensaje lleno de emoción y agradecimiento hacia el Flamengo: “Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida”. Así, el legado de Filipe Luís en Flamengo será recordado no solo por los trofeos y victorias, sino también por la identidad competitiva que logró instaurar en el equipo.

