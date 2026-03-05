Colombia pisa fuerte en el Mundial de Skateboarding

Jazmín Álvarez y Jhancarlos González ya se clasificaron a los cuartos de final del campeonato mundial de skateboarding.

Colombia brilla con el deporte. Se desarrolla el Campeonato Mundial de Skateboarding que iba a llevarse a cabo en Washington D.C. en el mes de septiembre del 2025, pero que por una cancelación de último momento, tuvo que ser aplazado y reubicado para este mes de marzo en São Paulo, Brasil.

La delegación de Colombia ya tiene a dos atletas instalados en los cuartos de final de la cita orbital. Jazmín Álvarez confirmó su presencia en la instancia definitiva tras la primera jornada disputada el miércoles 4 de marzo. Junto a ella, Jhancarlos González también estará presente y tuvo una clasificación directa a esta fase gracias a ubicarse en la cuarta posición del ranking mundial.

Vale la pena recordar que, el certamen se tiene como sede principal el Parque Candido Portinari de Sao Paulo y representa la primera parada del World Skateboarding Tour de 2026. La más reciente competencia de este calibre fue la Copa Mundial Kitakyushi Street celebrada en Japón el pasado mes de noviembre.

Todos los representantes de Colombia en el Mundial de Skateboarding

La delegación de Colombia está integrada por nueve deportistas. Jazmín Álvarez y Jhancarlos González son los más destacados de un listado conformado por Luna Garzón, José Santiago Ardila, Juan Esteban Garcés, Juan Polanía, Lourdes Escobar, Víctor Cardona y Mateo Moreno.

Jazmín Álvarez se clasificó a los cuartos de final de la competencia gracias a ocupar la decimoséptima posición en la tabla general con un puntaje de 29.65. Mientras que, Luna Garzón se quedó en la casilla número 62. Así mismo, Mateo Moreno y Víctor Cardona no pudieron pasar de ronda tras ocupar el puesto 67 y 77, respectivamente.

