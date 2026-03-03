Sudáfrica presenta su playera inspirada en el 2010 para enfrentar a México en el Mundial 2026

El partido inaugural entre el Tricolor y los Bafana Bafana será el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sudáfrica reveló con orgullo la playera que utilizarán los Bafana Bafana en el Mundial 2026 y las Banyana Banyana en el Campeonato Femenil Africano 2026. La nueva indumentaria está inspirada en el diseño icónico de la camiseta del Mundial de 2010, cuando Sudáfrica fue el país anfitrión. Ahora, la nueva prenda fue diseñada por la marca Adidas en colaboración con la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) y se presenta como una evolución moderna del histórico diseño que marcó un hito en el fútbol sudafricano.

La camiseta mantiene la base amarilla tradicional, que ha sido un sello distintivo de Bafana Bafana, y se complementa con detalles en verde en el cuello y los puños. El diseño de los hombros se adorna con las tres franjas de la marca en verde, mientras que el cuerpo presenta un estampado gráfico tonal integral que rinde homenaje a la diversidad lingüística del país, incorporando motivos lineales que representan los 12 idiomas oficiales de Sudáfrica. Este patrón busca reflejar la unidad y la pasión compartida por el fútbol a lo largo y ancho de la nación.

El escudo actualizado de la SAFA y el logotipo se colocan en el pecho de la camiseta, mientras que el diseño de la prenda auténtica incorpora un acabado lenticular, un proceso de aplicación mediante calor que crea una apariencia visual innovadora y única. Esta camiseta, además de ser una pieza simbólica, está confeccionada con tecnología CLIMACOOL+ de adidas, que asegura un ajuste de alto rendimiento, diseñado para mejorar la transpirabilidad y el control de la humedad durante los partidos de alta intensidad.

El homenaje a la camiseta de 2010 no solo está en su colorido, sino también en la evolución de los detalles. La camiseta de 2010 destacaba por sus 11 pequeñas líneas en el cuello, representando los idiomas del país. En 2026, el diseño se ha reinventado con un patrón que ahora hace referencia a los 12 idiomas nacionales de Sudáfrica, un reconocimiento visual de la diversidad y la cultura de la nación.

En cuanto a la funcionalidad, la nueva camiseta se adapta tanto al fútbol varonil como al femenil, diseñando la equipación para un ajuste personalizado según el género, asegurando que tanto los jugadores de Bafana Bafana como las de Banyana Banyana puedan lucir la camiseta con comodidad y orgullo. Esta acción refleja el compromiso de la marca y la SAFA con la igualdad de oportunidades para ambos equipos en el fútbol internacional.

La camiseta hará su debut en el Mundial 2026, donde Sudáfrica se enfrentará a México en el partido inaugural del torneo, el cual se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Este primer encuentro será crucial, y la camiseta, cargada de significado histórico y simbólico, representará no solo a los jugadores, sino también a todo un país lleno de pasión por el fútbol.

El diseño no solo busca marcar la diferencia en el campo, sino también inspirar a las futuras generaciones de futbolistas sudafricanos. La directora ejecutiva de la SAFA, Lydia Monyepao, expresó su entusiasmo por el lanzamiento, destacando el impacto positivo que la camiseta tendrá en la motivación de los equipos juveniles que sueñan con representar a Sudáfrica algún día. En cuanto a la disponibilidad, la camiseta se podrá comprar a partir del 20 de marzo de 2026 en las tiendas Adidas y en la página en línea.

